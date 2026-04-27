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Il Consiglio Federale approva le nuove date per il calciomercato e le procedure per l’integrazione dei club nei campionati professionistici
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Il Consiglio Federale approva le nuove date per il calciomercato e le procedure per l’integrazione dei club nei campionati professionistici

Aprile 27, 2026
scritto daRedazione

Il Consiglio Federale ha conferito al Presidente Federale l’autorità per definire i termini ufficiali per il tesseramento dei calciatori professionisti, ossia le date di apertura e chiusura della campagna trasferimenti. A partire dalla stagione 2026-2027, i periodi di mercato sono stati stabiliti come segue:

  • Serie A: La finestra estiva andrà dal 29 giugno all’1 settembre 2026, con termine fissato per le ore 20. La sessione invernale si aprirà il 2 gennaio 2027 e terminerà il 1° febbraio 2027, sempre alle ore 20.
  • Serie B e Serie C: La sessione estiva sarà identica alla Serie A, ovvero dall’1 luglio al 1° settembre 2026 (ore 20). La finestra invernale seguirà lo stesso calendario della Serie A, dal 2 gennaio all’1 febbraio 2027 (ore 20).
  • Lega Nazionale Dilettanti (LND): La finestra di mercato per i club dilettantistici si terrà dall’1 luglio al 30 settembre 2026, mentre una seconda finestra si aprirà dal 1° al 16 dicembre 2026.

Inoltre, il Consiglio Federale ha approvato nuove linee guida per la gestione delle carenze di organico nei campionati professionistici. Questo riguarda principalmente le modalità di ripescaggio e sostituzione dei club, con un ordine di priorità aggiornato per l’inserimento delle squadre in Lega Pro. L’ordine stabilito è il seguente:

  1. Una nuova seconda squadra di Serie A.
  2. Squadre provenienti dalla Lega Pro.
  3. Club di Serie D.
  4. Eventuale seconda squadra di Serie A che partecipi al campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le riammissioni e i ripescaggi, è stata fissata la scadenza per la presentazione delle domande al 20 luglio 2026. I club dovranno inviare le richieste entro questa data per poter partecipare ai ripescaggi o ottenere le necessarie sostituzioni in caso di carenze di organico.

Queste nuove disposizioni mirano a rendere il sistema delle squadre e delle licenze più equilibrato e flessibile, promuovendo anche l’alternanza tra le categorie, con l’intento di favorire il mantenimento di un alto livello di competitività nel calcio italiano.

Aprile 27, 2026
scritto daRedazione
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