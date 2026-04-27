Calcio , scandalo arbitri: Codacons scende in campo. Pronti a tutelare tifosi e scommettitori

SE ACCERTATI ILLECITI AL VIA AZIONI LEGALI RISARCITORIE

Il Codacons interviene con fermezza sulla grave inchiesta che sta scuotendo il calcio italiano e che vede coinvolto il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, attualmente indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva.

Secondo quanto emerso, al centro dell’indagine vi sarebbero presunte interferenze nelle decisioni arbitrali e pressioni sulla sala Var, nonché la scelta di direttori di gara ritenuti “graditi” all’Inter. Una vicenda di estrema gravità che ha già portato all’autosospensione dello stesso Rocchi .

Il Codacons evidenzia come, qualora tali accuse dovessero trovare conferma in sede giudiziaria, ci troveremmo di fronte a un possibile caso di alterazione della regolarità del campionato, con effetti diretti sui risultati sportivi e su una moltitudine di soggetti, dai tifosi agli scommettitori.

In presenza di condotte idonee a compromettere l’imparzialità delle designazioni arbitrali e l’equità delle competizioni calcistiche si configurerebbero i presupposti per interventi straordinari da parte della giustizia sportiva, ma anche per l’avvio di azioni legali risarcitorie da parte del Codacons per conto di tutti i soggetti lesi.

Per tale motivo l’associazione chiede formalmente alla FIGC di acquisire immediatamente gli atti dell’inchiesta penale; avviare un procedimento sportivo autonomo; valutare, in caso di accertate responsabilità, la revoca degli eventuali titoli conquistati dall’Inter nei campionati oggetto di indagine, inclusi gli scudetti. L’associazione sottolinea inoltre la necessità di garantire la massima trasparenza e tutela dei tifosi, che rappresentano la parte lesa in eventuali alterazioni della regolarità sportiva, e degli scommettitori che potrebbero aver subito perdite economiche.

Il calcio italiano non può permettersi nuove ombre dopo gli scandali del passato. Se venisse accertato che arbitri e Var sono stati influenzati, sarebbe inevitabile un intervento esemplare, anche al fine di ristabilire la credibilità dell’intero sistema – spiega l’associazione – Per questo, se dovessero essere accertati illeciti e irregolarità, siamo pronti ad avviare le dovute azioni legali a tutela di tifosi, scommettitori e appassionati di calcio, inclusa la richiesta di risarcimenti in caso di accertata frode sportiva.