Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale primo tempo: Milan – Juventus 0-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Ternana anno 100 di Subbuteo a Marco Capuano
Subbuteo tradizionale: il ternano Marco Perotti ancora sul panno verde a Roma per la Coppa Primavera
Calcio , scandalo arbitri: Codacons scende in campo. Pronti a tutelare tifosi e scommettitori

Subbuteo tradizionale: il ternano Marco Perotti ancora sul panno verde a Roma per la Coppa Primavera

Aprile 27, 2026
scritto daRedazione

Momento magico per il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il Subbuteo Taranto .

Perotti ha raggiunto nel mese di Aprile 2026 la quinta posizione nel ranking Fisct Lazio di subbuteo classico su 108 giocatori , mentre nel ranking dei fuori regione e’ primo .

Domenica 3 maggio 2026 a Roma nella Capitale parteciperà alla Coppa Primavera , evento organizzato dal CCT ROMA , presso la location di Via Luzio in zona Furio Camillo con calcio d’ inizio alle ore 9 circa .

Sono previsti 40 giocatori non solo da Roma e dal Lazio ma anche da varie zone del centro Italia .

Si giocherà su panni Astropitch originali anni 80 con porte in plastica , le partite saranno tutte arbitrate , 12 minuti per tempo , per un totale di 24 minuti totali a partita .

Livello tecnico tattico molto elevato con la presenza dei maggiori top player di Roma .

Perotti cercherà di prendere punti importanti per migliorare ulteriormente la sua posizione nel ranking Fisct Lazio e dei fuori regione .

La competizione agonistica Sportiva e’ organizzata dalla Federazione italiana Sportiva calcio tavolo Sezione regione Lazio in collaborazione con il Settore nazionale Subbuteo ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni .

Aprile 27, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Ternana anno 100 di Subbuteo a Marco Capuano

Aprile 27, 2026
Articolo successivo

Calcio , scandalo arbitri: Codacons scende in campo. Pronti a tutelare tifosi e scommettitori

Aprile 27, 2026

Recommended for You

Ternana anno 100 di Subbuteo a Marco Capuano

Atp Madrid , Darderi eliminato

Atp Madrid , Bolelli -Vavassori eliminati

ATP Madrid: Norrie affronterà Sinner negli Ottavi

Sinner vola agli ottavi di Madrid: 6-2, 6-3 su Moller

Lorenzo Musetti Ritorna a sorprendere: Vittoria Contro Griekspoor e ottavi a Madrid

Tennis – Madrid Open, Darderi parte forte: Cerúndolo battuto in due set