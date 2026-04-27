Lazio-Udinese: Il Monday Night della 34ª Giornata di Serie A . Le probabili fomazioni

La Lazio torna in campo oggi, lunedì 27 aprile, per un importante match di Serie A contro l’Udinese, valido per la 34ª giornata del campionato. La partita si giocherà alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma e promette emozioni, con i biancocelesti in gran forma dopo un periodo positivo.

La Lazio: Energia e Fiducia

I ragazzi di Maurizio Sarri arrivano a questa sfida con il morale alto. L’ultima vittoria in campionato contro il Napoli, una delle squadre più forti della Serie A, ha consolidato le loro ambizioni europee. In Coppa Italia, poi, la Lazio ha superato un difficile ostacolo, l’Atalanta, grazie a una prestazione super del portiere Edoardo Motta ai rigori, che ha portato i biancocelesti in finale. Un momento positivo che potrebbe spingere la squadra a cercare il massimo anche contro l’Udinese, una squadra sempre pericolosa, soprattutto fuori casa.

L’Udinese: Un Passo Indietro

L’Udinese arriva invece da una sconfitta interna contro il Parma, un risultato che ha messo in discussione la solidità della squadra allenata da Răzvan Lucescu. Nonostante ciò, i bianconeri sono sempre una squadra difficile da affrontare, con elementi di qualità come Nicolò Zaniolo e Jens Stryger Larsen, che potrebbero fare la differenza in una partita che si preannuncia combattuta.

Le Probabili Formazioni

Maurizio Sarri, in casa Lazio, dovrebbe confermare il suo 4-3-3, con Motta in porta e una difesa che dovrebbe schierare Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. A centrocampo, Cataldi e Taylor dovrebbero agire da schermi per l’attacco, con Basic al centro. In attacco, il trio composto da Cancellieri, Maldini e Zaccagni sarà chiamato a rendersi pericoloso.

Dall’altra parte, Runjaic dovrebbe schierare l’Udinese con un 3-4-2-1, con Okoye in porta e una difesa a tre composta da Kristensen, Kabasele e Solet. A centrocampo, i rientri di Ehizibue, Piotrowski, Zarraga e Kamara potrebbero dare equilibrio, mentre l’attacco si affida a Ekkelenkamp e Atta, con Zaniolo pronto a fare da terminale offensivo.

Dove Vederla

La partita sarà visibile sia in TV che in streaming: