Modrić: frattura dello zigomo, intervento chirurgico riuscito

Un duro colpo per il Milan e per la carriera di Luka Modrić, che nelle ultime ore è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico a seguito di un grave infortunio. Il centrocampista croato, arrivato al Milan con l’intento di dare il suo contributo decisivo alla squadra rossonera, ha subito una frattura complessa dello zigomo sinistro in un incidente avvenuto durante l’allenamento.

L’infortunio è avvenuto in maniera involontaria, durante una sessione di preparazione: mentre tentava di colpire un pallone di testa, Modrić è stato colpito accidentalmente in faccia da un compagno di squadra, Manuel Locatelli. Il colpo, seppur accidentale, ha provocato una frattura che ha richiesto l’intervento immediato dei medici.

L’Intervento Chirurgico: Un Successo

Secondo quanto comunicato ufficialmente dal Milan, l’intervento chirurgico, eseguito dal Dr. Luca Autelitano presso la Clinica La Madonnina di Milano, è stato un successo. La frattura complessa pluriframmentaria dello zigomo sinistro è stata trattata con precisione, e l’operazione è riuscita perfettamente. Il professor Stefano Mazzoni, uno dei medici rossoneri presenti, ha dichiarato: “L’intervento è andato bene, e ora Luka dovrà seguire un percorso di recupero per tornare in campo al più presto.”