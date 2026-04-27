Il Cagliari torna alla vittoria in modo spettacolare, superando 3-2 la Atalanta , sardi ad un passo dalla salvezza

In un posticipo ricco di emozioni. Alla Unipol Domus va in scena una partita dai ritmi altissimi, segnata soprattutto dall’incredibile avvio dei sardi.

Alla Unipol Domus va in scena una partita dai ritmi altissimi, segnata soprattutto dall’incredibile avvio dei sardi.

Grande protagonista è il giovane Paul Mendy, schierato titolare per la prima volta e subito decisivo: bastano appena 16 secondi per trovare il gol di testa su cross di Adopo, approfittando di una difesa atalantina completamente disattenta. L’attaccante rossoblù si ripete all’8’, firmando la doppietta sugli sviluppi di un corner, complice anche una deviazione.

L’Atalanta sembra in difficoltà, ma nel finale di primo tempo trova la reazione grazie a Gianluca Scamacca, che tra il 40’ e il 45’ segna due gol riportando il risultato in parità. Il primo è particolarmente bello, per forza e precisione.

Nella ripresa il Cagliari riparte forte: dopo l’infortunio di Mendy, entra Gennaro Borrelli che al 47’ firma il 3-2. Anche lui però è costretto a uscire per problemi fisici. Nel finale i bergamaschi provano a reagire, andando vicini al pareggio con diverse occasioni, ma trovano sulla loro strada un attento Elia Caprile, decisivo con più interventi.

Il successo permette al Cagliari di salire a 36 punti, avvicinandosi concretamente alla salvezza (+8 sulla Cremonese). Momento complicato invece per l’Atalanta, ferma a 54 punti e sempre più distante dalle posizioni europee.

Prima del fischio finale animi agitati sylle due panchine , espulso Peluso vice di Palladino .

IL TABELLINO

CAGLIARI-ATALANTA 3-2

Cagliari (4-3-2-1): Caprile 7,5; Ze Pedro 6, Mina 6, Rodriguez 6 (73’ Dossena 6), Obert 6; Adopo 6,5, Gaetano 6,5, Deiola 6,5 (56’ Sulemana 6); Folorunsho 6,5, Esposito 5,5 (56’ Palestra 6); Mendy 8 (46’ Borrelli 7; 77’ Belotti 5,5). A disp.: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Trepy. All.: Pisacane

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 5,5; Scalvini 5,5, Djimsiti 5, Kolasinac 5 (73’ Kossounou 6); Bellanova 5,5 (56’ Krstovic 5,5), De Roon 5,5 (73’ Ederson 6), Pasalic 6,5, Zappacosta 5,5 (56’ Zalewski 6); De Ketelaere 5,5 (77’ Samardzic 6), Raspadori 5; Scamacca 7,5. A disp.: Pardel, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Obric, Ahanor. All.: Palladino

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 1’ e 8’ Mendy (C), 40’ e 45’ Scamacca (A), 47’ Borrelli (C)