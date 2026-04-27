Roberto Mancini è Campione del Qatar: L’Al Sadd vince il titolo, un altro trofeo per il Mancio

È ufficiale: Roberto Mancini è campione del Qatar. Dopo una vittoria decisiva per 3-2 contro l’Al Shamal, l’ex ct dell’Italia può finalmente esultare senza più riserve. L’Al Sadd conquista così il titolo della Qatar Stars League, a cinque punti di vantaggio sui rivali, con un successo che porta Mancini a vincere un altro trofeo importante nella sua carriera, dopo quelli conquistati con Inter, Manchester City e, naturalmente, la Nazionale.

Gol decisivi di Afif, Firmino e Otavio

La partita di oggi ha visto il solito impegno del Mancio, che ha visto trionfare il suo Al Sadd grazie alle reti di Afif, Roberto Firmino e Paulo Otavio. Un successo che ha annullato i tentativi di rimonta dell’Al Shamal, che ha segnato con Boundejah e Murillo (ex Inter). Con questo risultato, l’Al Sadd si porta a 45 punti, con 5 punti di vantaggio sui secondi, chiudendo ogni possibilità di sorpasso e mettendo la parola fine sulla corsa al titolo.

La grande festa per il Mancio, ma perché solo oggi?

Anche se la scorsa settimana si erano già festeggiati i primi segnali di vittoria, l’Al Sadd aveva dovuto attendere ancora qualche giorno per brindare ufficialmente al titolo. Questo perché, prima di oggi, l’Al Shamal era tornato a -2 dopo che al Qatar SC era stata assegnata una vittoria a tavolino per 3-0. Il motivo? Un errore nella gestione dei cambi, con un giocatore non autorizzato in campo. Ma la vittoria di oggi ha definitivamente chiuso ogni discussione: i 5 punti di vantaggio sono ora incontestabili e Mancini può festeggiare senza più dubbi.

“Euro 2020” e la bandiera dell’Italia

Il Mancio, durante la festa, non ha potuto fare a meno di celebrare anche la sua Italia, brandendo una bandiera tricolore con scritto sopra “Euro 2020”. Un omaggio al suo trionfo più grande, quello che ha regalato agli azzurri il titolo europeo. Ma ora, con questo nuovo successo in Qatar, ci si chiede: Mancini ha voglia di tornare sulla panchina della Nazionale? Certo, dopo aver alzato un altro trofeo internazionale, l’idea di un ritorno in azzurro non sembra così lontana, ma per ora il tecnico si gode la sua nuova conquista in un contesto internazionale diverso, lontano dalle luci della ribalta europea.

Con questo successo, Mancini aggiunge un altro capitolo alla sua carriera da allenatore, dimostrando ancora una volta la sua grande abilità nel gestire gruppi e vincere trofei. Ora, per lui, il Qatar è casa, ma la passione per la Nazionale, e chissà, magari un nuovo futuro con l’Italia, potrebbero sempre tornare a farsi sentire.