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Ligue 1 , colpo Lione a Parigi: PSG ko e titolo riaperto
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Ligue 1 , colpo Lione a Parigi: PSG ko e titolo riaperto

Aprile 19, 2026
scritto daRedazione

La Ligue 1 torna improvvisamente in discussione. Nel posticipo della 30ª giornata, il Lione di Paulo Fonseca firma l’impresa battendo 2-0 il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, riaprendo una corsa al titolo che sembrava ormai chiusa.

Gli ospiti costruiscono il successo già nel primo tempo, colpendo con grande efficacia grazie alle reti di Endrick e Moreira. Il PSG di Luis Enrique fatica a reagire e paga una serata sottotono, incapace di ribaltare l’inerzia del match. Nel finale arriva anche il gol di Kvaratskhelia, ma è troppo tardi per rimettere in piedi la partita.

Il risultato cambia gli equilibri in vetta: complice anche la vittoria del Lens, il vantaggio dei parigini si assottiglia a un solo punto. Un margine minimo che riaccende le speranze delle inseguitrici e aumenta la pressione sulla capolista.

Nonostante il passo falso, il PSG conserva comunque alcune carte a favore, tra cui una gara in meno rispetto al Lens e una differenza reti nettamente migliore. Ma con lo scontro diretto ancora da disputare, il finale di stagione si preannuncia apertissimo.

Da campionato apparentemente chiuso a sfida tutta da vivere: la Ligue 1 ritrova in poche settimane equilibrio e incertezza, promettendo un finale ad alta tensione.

Aprile 19, 2026
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