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Serie B, il Venezia allunga: Monza e Frosinone inseguono. Giornata ricca di gol e sorprese

Aprile 19, 2026
scritto daRedazione

Turno spettacolare in Serie B, con tanti gol e risultati pesanti nella corsa alla promozione. A tre giornate dal termine, il Venezia guida la classifica con tre punti di vantaggio sulle seconde, approfittando anche dei passi falsi delle dirette concorrenti.

I lagunari restano in vetta grazie a una vittoria convincente, mentre alle loro spalle Monza e Frosinone non mollano. I brianzoli travolgono la Sampdoria 3-0 con le firme di Cutrone, Caso e Petagna, in una prestazione netta che rilancia le ambizioni playoff-promozione. Stesso discorso per il Frosinone, che supera 2-1 il Modena grazie alla doppietta di Ghedjemis, decisivo nella rimonta dopo il gol iniziale di Massolin.

Successo roboante per lo Spezia, che batte il Sudtirol 6-1 in una gara senza storia: a segno Valoti su rigore, Di Serio, Beruatto, Lapadula e Sernicola, oltre al momentaneo pareggio ospite firmato Pecorino.

Importante vittoria anche per il Palermo, che piega il Cesena 2-0 con una doppietta di Pohjanpalo, sempre più protagonista della stagione rosanero.

In zona playoff e metà classifica arrivano il pari tra Juve Stabia e Catanzaro (1-1) e quello tra Carrarese e Pescara (2-2), mentre il Padova supera la Reggiana 1-0 grazie al gol decisivo di Seghetti all’80’. Empoli ed Entella si dividono la posta con un 1-1 firmato da Guiu e Magnino.

Con questo turno, la Serie B si conferma estremamente equilibrata: il Venezia prova la fuga, ma la corsa alla promozione resta apertissima con Monza e Frosinone pronti a giocarsi tutto fino all’ultima giornata.

I Risultati

  • SAMPDORIA-MONZA 0-3
  • Marcatori: 5′ Cutrone, 13′ Caso, 85′ Petagna
  • BARI-VENEZIA 0-3
  • Marcatori: 19′ e 45’+1′ Haps, 52′ Adorante
  • MANTOVA-AVELLINO 0-2
  • Marcatori: 63′ Missori, 86′ Favilli

MODENA-FROSINONE 1-2

Marcatori: 41′ Massolin (M), 52′ e 60′ Ghedjemis

SPEZIA-SUDTIROL 6-1

Marcatori: 8′ rig. Valoti (SP), 20′ Pecorino (SU), 25′ Di Serio (SP), 33′ Beruatto (SP), 70′ Lapadula (SP), 73′ Sernicola (SP)

PALERMO-CESENA 2-0

Marcatori: 9′ e 71′ Pohjanpalo

JUVE STABIA-CATANZARO 1-1

Marcatori: 18′ Mosti (J), 88′ Di Francesco (C)

CARRARESE-PESCARA 2-2

Marcatori: 19′ Di Stefano (C), 35′ Letizia (P), 61′ Acampora (P), 84′ Bouah (C)

PADOVA-REGGIANA 1-0

Marcatori: 80′ Seghetti

EMPOLI-VIRTUS ENTELLA 1-1

Marcatori: 13′ Guiu (ENT), 50′ Magnino (EMP)

Venezia35229471294275
2Frosinone352012367343372
3Monza352010555272870
4Palermo351911557282968
5Catanzaro351414754431156
6Modena3514101147331452
7Juve Stabia35111684242049
8Cesena35129144049-945
9Carrarese351014114646044
10Avellino351110144054-1443
11Südtirol35816113743-640
12Mantova35117173950-1140
13 Padova351010153445-1140
14Sampdoria351010153447-1340
15Empoli35813144450-637
16Virtus Entella35812153348-1536
17Bari35810173356-2334
18Pescara35712164963-1433
19Reggiana3589183353-2033
20Spezia35710183550-1531
Giornata Nº 36
DataIncontro
24/04/2026MonzaModena
24/04/2026AvellinoBari
25/04/2026CatanzaroSpezia
25/04/2026Virtus EntellaPadova
25/04/2026FrosinoneCarrarese
25/04/2026PescaraJuve Stabia
25/04/2026ReggianaPalermo
25/04/2026SudtirolMantova
25/04/2026VeneziaEmpoli
25/04/2026CesenaSampdoria
Aprile 19, 2026
scritto daRedazione
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