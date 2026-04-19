Serie B, il Venezia allunga: Monza e Frosinone inseguono. Giornata ricca di gol e sorprese

Turno spettacolare in Serie B, con tanti gol e risultati pesanti nella corsa alla promozione. A tre giornate dal termine, il Venezia guida la classifica con tre punti di vantaggio sulle seconde, approfittando anche dei passi falsi delle dirette concorrenti.

I lagunari restano in vetta grazie a una vittoria convincente, mentre alle loro spalle Monza e Frosinone non mollano. I brianzoli travolgono la Sampdoria 3-0 con le firme di Cutrone, Caso e Petagna, in una prestazione netta che rilancia le ambizioni playoff-promozione. Stesso discorso per il Frosinone, che supera 2-1 il Modena grazie alla doppietta di Ghedjemis, decisivo nella rimonta dopo il gol iniziale di Massolin.

Successo roboante per lo Spezia, che batte il Sudtirol 6-1 in una gara senza storia: a segno Valoti su rigore, Di Serio, Beruatto, Lapadula e Sernicola, oltre al momentaneo pareggio ospite firmato Pecorino.

Importante vittoria anche per il Palermo, che piega il Cesena 2-0 con una doppietta di Pohjanpalo, sempre più protagonista della stagione rosanero.

In zona playoff e metà classifica arrivano il pari tra Juve Stabia e Catanzaro (1-1) e quello tra Carrarese e Pescara (2-2), mentre il Padova supera la Reggiana 1-0 grazie al gol decisivo di Seghetti all’80’. Empoli ed Entella si dividono la posta con un 1-1 firmato da Guiu e Magnino.

Con questo turno, la Serie B si conferma estremamente equilibrata: il Venezia prova la fuga, ma la corsa alla promozione resta apertissima con Monza e Frosinone pronti a giocarsi tutto fino all’ultima giornata.

I Risultati

SAMPDORIA-MONZA 0-3 –

Marcatori: 5′ Cutrone, 13′ Caso, 85′ Petagna

BARI-VENEZIA 0-3

Marcatori: 19′ e 45’+1′ Haps, 52′ Adorante

MANTOVA-AVELLINO 0-2

Marcatori: 63′ Missori, 86′ Favilli

MODENA-FROSINONE 1-2

Marcatori: 41′ Massolin (M), 52′ e 60′ Ghedjemis

SPEZIA-SUDTIROL 6-1

Marcatori: 8′ rig. Valoti (SP), 20′ Pecorino (SU), 25′ Di Serio (SP), 33′ Beruatto (SP), 70′ Lapadula (SP), 73′ Sernicola (SP)

PALERMO-CESENA 2-0

Marcatori: 9′ e 71′ Pohjanpalo

JUVE STABIA-CATANZARO 1-1

Marcatori: 18′ Mosti (J), 88′ Di Francesco (C)

CARRARESE-PESCARA 2-2

Marcatori: 19′ Di Stefano (C), 35′ Letizia (P), 61′ Acampora (P), 84′ Bouah (C)

PADOVA-REGGIANA 1-0

Marcatori: 80′ Seghetti

EMPOLI-VIRTUS ENTELLA 1-1

Marcatori: 13′ Guiu (ENT), 50′ Magnino (EMP)

35 22 9 4 71 29 42 75 2 35 20 12 3 67 34 33 72 3 35 20 10 5 55 27 28 70 4 35 19 11 5 57 28 29 68 5 35 14 14 7 54 43 11 56 6 35 14 10 11 47 33 14 52 7 35 11 16 8 42 42 0 49 8 35 12 9 14 40 49 -9 45 9 35 10 14 11 46 46 0 44 10 35 11 10 14 40 54 -14 43 11 35 8 16 11 37 43 -6 40 12 35 11 7 17 39 50 -11 40 13 Padova 35 10 10 15 34 45 -11 40 14 35 10 10 15 34 47 -13 40 15 35 8 13 14 44 50 -6 37 16 35 8 12 15 33 48 -15 36 17 Bari 35 8 10 17 33 56 -23 34 18 35 7 12 16 49 63 -14 33 19 35 8 9 18 33 53 -20 33 20 Spezia 35 7 10 18 35 50 -15 31