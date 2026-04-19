Serie B, il Venezia allunga: Monza e Frosinone inseguono. Giornata ricca di gol e sorprese

Turno spettacolare in Serie B, con tanti gol e risultati pesanti nella corsa alla promozione. A tre giornate dal termine, il Venezia guida la classifica con tre punti di vantaggio sulle seconde, approfittando anche dei passi falsi delle dirette concorrenti.
I lagunari restano in vetta grazie a una vittoria convincente, mentre alle loro spalle Monza e Frosinone non mollano. I brianzoli travolgono la Sampdoria 3-0 con le firme di Cutrone, Caso e Petagna, in una prestazione netta che rilancia le ambizioni playoff-promozione. Stesso discorso per il Frosinone, che supera 2-1 il Modena grazie alla doppietta di Ghedjemis, decisivo nella rimonta dopo il gol iniziale di Massolin.
Successo roboante per lo Spezia, che batte il Sudtirol 6-1 in una gara senza storia: a segno Valoti su rigore, Di Serio, Beruatto, Lapadula e Sernicola, oltre al momentaneo pareggio ospite firmato Pecorino.
Importante vittoria anche per il Palermo, che piega il Cesena 2-0 con una doppietta di Pohjanpalo, sempre più protagonista della stagione rosanero.
In zona playoff e metà classifica arrivano il pari tra Juve Stabia e Catanzaro (1-1) e quello tra Carrarese e Pescara (2-2), mentre il Padova supera la Reggiana 1-0 grazie al gol decisivo di Seghetti all’80’. Empoli ed Entella si dividono la posta con un 1-1 firmato da Guiu e Magnino.
Con questo turno, la Serie B si conferma estremamente equilibrata: il Venezia prova la fuga, ma la corsa alla promozione resta apertissima con Monza e Frosinone pronti a giocarsi tutto fino all’ultima giornata.
I Risultati
- SAMPDORIA-MONZA 0-3–
- Marcatori: 5′ Cutrone, 13′ Caso, 85′ Petagna
- BARI-VENEZIA 0-3
- Marcatori: 19′ e 45’+1′ Haps, 52′ Adorante
- MANTOVA-AVELLINO 0-2
- Marcatori: 63′ Missori, 86′ Favilli
MODENA-FROSINONE 1-2
Marcatori: 41′ Massolin (M), 52′ e 60′ Ghedjemis
SPEZIA-SUDTIROL 6-1
Marcatori: 8′ rig. Valoti (SP), 20′ Pecorino (SU), 25′ Di Serio (SP), 33′ Beruatto (SP), 70′ Lapadula (SP), 73′ Sernicola (SP)
PALERMO-CESENA 2-0
Marcatori: 9′ e 71′ Pohjanpalo
JUVE STABIA-CATANZARO 1-1
Marcatori: 18′ Mosti (J), 88′ Di Francesco (C)
CARRARESE-PESCARA 2-2
Marcatori: 19′ Di Stefano (C), 35′ Letizia (P), 61′ Acampora (P), 84′ Bouah (C)
PADOVA-REGGIANA 1-0
Marcatori: 80′ Seghetti
EMPOLI-VIRTUS ENTELLA 1-1
Marcatori: 13′ Guiu (ENT), 50′ Magnino (EMP)
|Giornata Nº 36
|Data
|Incontro
|24/04/2026
|Monza
|Modena
|24/04/2026
|Avellino
|Bari
|25/04/2026
|Catanzaro
|Spezia
|25/04/2026
|Virtus Entella
|Padova
|25/04/2026
|Frosinone
|Carrarese
|25/04/2026
|Pescara
|Juve Stabia
|25/04/2026
|Reggiana
|Palermo
|25/04/2026
|Sudtirol
|Mantova
|25/04/2026
|Venezia
|Empoli
|25/04/2026
|Cesena
|Sampdoria