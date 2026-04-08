Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli-Milan , finale :; Napoli – Milan 1-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A , designazioni 31a giornata
Seri BKT , designazioni 34a giornata
Cobolli slauta Montecarlo . l'Italiano sconfitto da Blockx in due set

Seri BKT , designazioni 34a giornata

Aprile 8, 2026
scritto daRedazione

ROSINONE – PALERMO Venerdì 10/04 h 20:30

SOZZA

BELSANTI – BIFFI

IV:     DI MARCO

VAR:  GARIGLIO

AVAR:   MONALDI

JUVE STABIA – CESENA h 15:00

FERRIERI CAPUTI

GARZELLI – SCARPA

IV:      ARENA

VAR:   GUALTIERI

AVAR:    PEZZUTO

PESCARA – SAMPDORIA h 15:00

PICCININI

REGATTIERI – LAGHEZZA

IV:       ALLEGRETTA

VAR:  SANTORO

AVAR:    CHIFFI

SUDTIROL – MODENA h 15:00

ZANOTTI

MONACO – RINALDI

IV:     TURRINI  

VAR:   VOLPI

AVAR:    PAIRETTO

VIRTUS ENTELLA – VENEZIA h 15:00

GALIPO’

RICCI – EL FILALI

IV:      RESTALDO

VAR:   NASCA

AVAR:    RUTELLA

AVELLINO – CATANZARO h. 17:15

TREMOLADA (foto)

POLITI – BIANCHINI

IV:     SPINA

VAR: PRONTERA

AVAR: DIONISI

MONZA – BARI h. 19:30

LA PENNA

PASSERI – ZEZZA

IV:     RAMONDINO

VAR:    BARONI

AVAR:     DI VUOLO

PADOVA – EMPOLI Domenica 12/04 h. 15:00

PERENZONI

GALIMBERTI – COLAIANNI

IV:     CEREA

VAR:     SERRA

AVAR:      PAIRETTO

SPEZIA – MANTOVA Domenica 12/04 h. 17:15

SACCHI J. L.

NIEDDA – GRASSO

IV:       CALZAVARA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:  CHIFFI

REGGIANA – CARRARESE Domenica 12/04 h. 19:30

MASSIMI

ROSSI C. – ZANELLATI

IV:       DI CICCO

VAR:     COSSO

AVAR:   DEL GIOVANE

Aprile 8, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A , designazioni 31a giornata

Aprile 8, 2026
Articolo successivo

Cobolli slauta Montecarlo . l'Italiano sconfitto da Blockx in due set

Aprile 8, 2026

Recommended for You

Frosinone batte Padova 2-0: i ciociari salgono in vetta alla Serie B

Spezia, nuovo scossone in panchina: salta la conferma di Donadoni e torna D’Angelo