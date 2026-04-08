Seri BKT , designazioni 34a giornata

ROSINONE – PALERMO Venerdì 10/04 h 20:30
SOZZA
BELSANTI – BIFFI
IV: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MONALDI
JUVE STABIA – CESENA h 15:00
FERRIERI CAPUTI
GARZELLI – SCARPA
IV: ARENA
VAR: GUALTIERI
AVAR: PEZZUTO
PESCARA – SAMPDORIA h 15:00
PICCININI
REGATTIERI – LAGHEZZA
IV: ALLEGRETTA
VAR: SANTORO
AVAR: CHIFFI
SUDTIROL – MODENA h 15:00
ZANOTTI
MONACO – RINALDI
IV: TURRINI
VAR: VOLPI
AVAR: PAIRETTO
VIRTUS ENTELLA – VENEZIA h 15:00
GALIPO’
RICCI – EL FILALI
IV: RESTALDO
VAR: NASCA
AVAR: RUTELLA
AVELLINO – CATANZARO h. 17:15
TREMOLADA (foto)
POLITI – BIANCHINI
IV: SPINA
VAR: PRONTERA
AVAR: DIONISI
MONZA – BARI h. 19:30
LA PENNA
PASSERI – ZEZZA
IV: RAMONDINO
VAR: BARONI
AVAR: DI VUOLO
PADOVA – EMPOLI Domenica 12/04 h. 15:00
PERENZONI
GALIMBERTI – COLAIANNI
IV: CEREA
VAR: SERRA
AVAR: PAIRETTO
SPEZIA – MANTOVA Domenica 12/04 h. 17:15
SACCHI J. L.
NIEDDA – GRASSO
IV: CALZAVARA
VAR: CAMPLONE
AVAR: CHIFFI
REGGIANA – CARRARESE Domenica 12/04 h. 19:30
MASSIMI
ROSSI C. – ZANELLATI
IV: DI CICCO
VAR: COSSO
AVAR: DEL GIOVANE