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Sampdoria, Thomsen sarà il vice di Lombardo

Marzo 26, 2026
scritto daRedazione

GENOVA – Novità nello staff tecnico della Sampdoria. Il club blucerchiato ha deciso di affiancare a Attilio Lombardo un nuovo collaboratore: si tratta di Thomsen, scelto come vice allenatore per rafforzare lo staff in vista del finale di stagione.

La decisione nasce dall’esigenza di dare maggiore supporto tecnico e organizzativo alla squadra, in un momento delicato del campionato. Thomsen porterà nuove idee e un approccio moderno, lavorando a stretto contatto con Lombardo sia sul campo sia nella preparazione delle partite.

Per Lombardo si tratta di un innesto importante, utile a gestire al meglio allenamenti, analisi tattiche e sviluppo dei giocatori. La società punta così a consolidare il progetto tecnico e migliorare i risultati nel breve periodo.

L’arrivo del nuovo vice rappresenta un segnale chiaro: la Sampdoria vuole reagire e costruire basi più solide, affidandosi a uno staff ampliato e più strutturato.

Nei prossimi giorni Thomsen inizierà ufficialmente il lavoro con la squadra, entrando subito nel vivo della preparazione delle prossime sfide.

Marzo 26, 2026
scritto daRedazione
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