Milan, Leao si ferma: controllo all’adduttore

MILANO – Preoccupazione in casa rossonera per le condizioni di Rafael Leão. L’attaccante del AC Milan si è sottoposto oggi a un controllo medico per un fastidio all’adduttore accusato negli ultimi giorni.
Lo staff sanitario ha deciso di monitorare la situazione con esami specifici per escludere lesioni più serie. Al momento si tratterebbe di un problema muscolare da valutare con attenzione, soprattutto in vista dei prossimi impegni ravvicinati.
Le condizioni del portoghese saranno rivalutate nelle prossime ore, ma filtra una certa cautela: in casi simili, il rischio di peggioramento impone gestione prudente dei carichi di lavoro. Non è escluso che Leão possa osservare qualche giorno di riposo o allenarsi a parte.
L’eventuale assenza rappresenterebbe un problema importante per il Milan, considerato il peso dell’esterno offensivo nel sistema di gioco e la sua capacità di creare superiorità.
Seguiranno aggiornamenti dopo l’esito definitivo degli esami, che chiariranno tempi di recupero e disponibilità per le prossime partite.