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Cagliari, Giulini traccia la rotta: “Salvezza possibile, futuro con nuovi soci e stadio”
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Cagliari, Giulini traccia la rotta: “Salvezza possibile, futuro con nuovi soci e stadio”

Marzo 23, 2026
scritto daRedazione

CAGLIARI – Un presidente in prima linea tra presente e futuro. Tommaso Giulini, alla guida del Cagliari, ha parlato oggi, 23 marzo 2026, a margine dell’assemblea di Lega Serie A, offrendo una panoramica chiara della situazione del club e delle prospettive per i prossimi anni.

Sul fronte sportivo, Giulini ha sottolineato la necessità di mantenere equilibrio e concentrazione: “Siamo in media, 30 punti in 30 partite”, un bilancio che fotografa una stagione ancora aperta e combattuta. L’obiettivo resta la salvezza, da conquistare con continuità e senza sottovalutare la pressione della fase finale del campionato.

Il presidente ha poi affrontato il tema strategico del nuovo stadio, vero snodo per il futuro della società: “Siamo più avanti di tante altre città”, ha dichiarato, precisando che restano da risolvere alcune questioni burocratiche con il Comune prima di ottenere il via libera definitivo. Giulini ha evidenziato come l’impianto rappresenti un’opportunità anche per l’ingresso di nuovi soci: “Abbiamo inserito nuovi investitori interessati soprattutto allo stadio. Se il progetto andrà avanti, potrebbero anche arrivare alla maggioranza”.

Non sono mancati riferimenti al valore della rosa e ai giovani talenti in crescita, elementi chiave per il presente e per eventuali sviluppi futuri del club. Profilo giovani come Caprile e Palestra sono stati citati come esempio di patrimonio sportivo su cui il Cagliari punta per costruire un futuro sostenibile.

Il messaggio di Giulini è chiaro: equilibrio nella stagione in corso, con uno sguardo lungimirante verso infrastrutture e investimenti, fondamentali per rendere il Cagliari competitivo e pronto a crescere nei prossimi anni. Tra campo e scrivania, il club sardo si muove con pragmatismo, puntando a trasformare le sfide in opportunità concrete.

Marzo 23, 2026
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