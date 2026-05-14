Derby alle 12, salta il rinvio: Roma-Lazio torna in contemporanea con la corsa Champions

Dopo giorni di polemiche e continui cambi di programma, è arrivata la decisione definitiva: Roma-Lazio si giocherà domenica alle ore 12.

Il derby della Capitale, inizialmente spostato a lunedì sera per motivi di ordine pubblico, torna quindi nella giornata prevista dal calendario, permettendo alla corsa Champions di disputarsi regolarmente in contemporanea.

La svolta è arrivata al termine di una giornata intensa di confronti tra Lega Serie A, Prefettura, Questura e organizzatori degli Internazionali d’Italia di tennis. Decisivo anche l’intervento del TAR del Lazio, che aveva invitato le parti a trovare rapidamente una soluzione condivisa, evitando ulteriori passaggi giudiziari.

Il nodo principale riguardava la sicurezza nella Capitale. Domenica, infatti, Roma ospiterà anche la finale maschile degli Internazionali al Foro Italico, in programma alle ore 17 e alla quale prenderà parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La contemporaneità dei due eventi aveva spinto inizialmente la Prefettura a chiedere il rinvio del derby a lunedì sera.

Alla fine, però, si è scelto di mantenere il match nella giornata di domenica anticipandone il calcio d’inizio all’ora di pranzo. Una soluzione che consente di preservare la regolarità del campionato e della lotta per l’Europa.

Insieme a Roma-Lazio si giocheranno regolarmente anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, tutte sfide decisive in questo finale di stagione.

Nel comunicato ufficiale diffuso dalla Prefettura viene spiegato che la decisione è stata presa dopo un aggiornamento del quadro generale della sicurezza e grazie all’impegno assunto da Lega Serie A, organizzatori del torneo e Sport e Salute nel rafforzare le misure di safety e il coordinamento operativo in città.

Nei prossimi giorni sarà ulteriormente definito il piano sicurezza attraverso un tavolo tecnico già convocato in Questura. L’obiettivo è garantire il regolare svolgimento di una domenica che vedrà Roma al centro dello sport italiano tra calcio e tennis.

La speranza delle istituzioni resta quella di vivere una giornata senza tensioni, considerando la storica rivalità tra le tifoserie di Roma e Lazio e l’enorme afflusso