Il Brasile blinda Ancelotti: contratto prolungato fino al Mondiale 2030

La Federazione calcistica brasiliana ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Carlo Ancelotti, che resterà alla guida della nazionale verdeoro fino al 2030. La decisione consolida il progetto avviato nel maggio 2025 e conferma la volontà della CBF di proseguire con continuità tecnica verso il prossimo ciclo mondiale.

L’annuncio è arrivato attraverso una nota diffusa sul sito della federazione, che ha ribadito la piena fiducia nel lavoro del tecnico italiano. Secondo la CBF, Ancelotti ha saputo integrarsi rapidamente nel contesto brasiliano, diventando una figura centrale nel percorso di crescita della Seleção e instaurando un rapporto solido con giocatori, staff e tifosi.

La federazione ha sottolineato come, nel suo primo anno in panchina, l’allenatore abbia contribuito a rafforzare struttura, identità e ambizioni della nazionale, lavorando in sinergia con le diverse aree tecniche e dirigenziali. Un percorso definito all’insegna di stabilità e miglioramento continuo.

Soddisfazione anche da parte di Ancelotti, che ha accolto con entusiasmo il prolungamento dell’accordo. Il tecnico ha raccontato di aver percepito fin da subito la passione unica che circonda il calcio in Brasile e ha ribadito la volontà condivisa di alzare ulteriormente il livello della nazionale.

Il nuovo accordo estende quindi la sua permanenza fino al Mondiale 2030, segnando la volontà comune di costruire un progetto a lungo termine con l’obiettivo di riportare il Brasile stabilmente ai vertici del calcio internazionale.

Con questa scelta, la CBF punta sulla continuità e sull’esperienza di uno degli allenatori più titolati del calcio europeo per aprire una nuova fase della storia recente della Seleção.