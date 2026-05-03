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Paura all’Old Trafford: Sir Alex e quell’ultimo “Recupero” contro il tempo
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Paura all’Old Trafford: Sir Alex e quell’ultimo “Recupero” contro il tempo

Maggio 3, 2026
scritto daRedazione

Il “Fergie Time” ha sempre avuto un sapore epico, ma stavolta il cronometro non correva per un gol al novantesimo. Circa un’ora prima del calcio d’inizio di Manchester United-Liverpool, il cuore pulsante del “Teatro dei Sogni” ha saltato un battito: Sir Alex Ferguson, 84 anni, è stato soccorso d’urgenza nel palco d’onore.

Il malore e il protocollo

Non è stata una scena da film, ma una di quelle procedure silenziose che raggelano il sangue ai presenti. I paramedici dello stadio sono intervenuti immediatamente, stabilizzando lo scozzese prima del trasporto in ambulanza. La BBC ha subito cercato di gettare acqua sul fuoco: “Misura precauzionale”, dicono le fonti. Niente codice rosso, dunque, ma un ricovero necessario per chi, quegli spalti, li ha trasformati in un tempio per 27 lunghissimi anni.

Il peso del passato

Perché tanto allarme per un “semplice” malore? La risposta sta nel 2018. Quell’emorragia cerebrale che lo colpì a tradimento lasciò i medici con una sentenza spietata: “Meno del 20% di probabilità di farcela”. Eppure, Sir Alex ha dribblato la statistica come un’ala vecchio stampo, tornando a parlare dopo dieci giorni di silenzio forzato e riprendendosi il suo posto in tribuna.

Un silenzio in attesa di notizie

Al momento, dall’ospedale non filtrano bollettini medici ufficiali. Il silenzio è quello tipico delle grandi attese. L’Old Trafford, intanto, ha giocato la sua partita con un occhio al campo e uno al telefono, sperando che il “Boss” debba solo scontare qualche giorno di riposo forzato.

In fondo, Sir Alex ci ha insegnato che non è finita finché non lo decide lui. E il mondo del calcio, oggi, non è ancora pronto a fischiare la fine.

Maggio 3, 2026
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