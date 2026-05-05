Premier League, il City si salva al 97’ ma perde terreno: Arsenal a +5. Chelsea crolla ancora

3-3 contro l’Everton in una partita folle. Guardiola resta in corsa per il titolo, ma i Gunners allungano. Blues sempre più in crisi

Serata dal sapore amaro per il Manchester City nella corsa al titolo di Premier League. La squadra di Pep Guardiola pareggia 3-3 in casa dell’Everton al termine di una partita spettacolare e ricca di ribaltoni, evitando la sconfitta solo al 97’, ma perdendo comunque terreno prezioso in classifica.

Gli Sky Blues scivolano a -5 dalla vetta occupata dall’Arsenal, anche se con una gara da recuperare. Un margine che mantiene ancora aperti i giochi per il titolo, ma che aumenta la pressione sulle ultime giornate.

Everton-City, gara folle e finale da brividi

La partita dell’Hill Dickinson Stadium segue un copione imprevedibile. Il City sblocca il risultato con Doku nel primo tempo, ma nella ripresa l’Everton ribalta tutto con le reti di Barry e O’Brien, portandosi sul 3-1 e facendo tremare gli uomini di Guardiola.

La reazione arriva nel finale: Haaland accorcia le distanze e Doku firma il 3-3 definitivo in pieno recupero. Un punto salvato, ma con l’amaro in bocca per un’occasione mancata nella corsa al titolo.

Chelsea ancora in caduta libera

Continua invece il momento nero del Chelsea, sconfitto 3-1 dal Nottingham Forest a Stamford Bridge. Una prestazione negativa che conferma la crisi profonda dei Blues, ora scivolati al nono posto.

Decisiva la doppietta di Awoniyi e il rigore di Igor Jesus, mentre il gol di João Pedro arriva soltanto nel recupero. Per il Chelsea si tratta della sesta sconfitta consecutiva, in una stagione sempre più complicata.

Corsa al titolo ancora aperta

Con questo risultato il City resta pienamente in corsa, ma il vantaggio dell’Arsenal rappresenta un ostacolo importante a tre giornate dal termine. La lotta per il titolo resta aperta, ma ogni passo falso rischia ora di essere decisivo.