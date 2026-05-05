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La Lega Hockey Libertas si prepara alle Final Four 2026: 16-17-24 maggio a Varese
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La Lega Hockey Libertas si prepara alle Final Four 2026: 16-17-24 maggio a Varese

Maggio 5, 2026
scritto daRedazione

La stagione 2025/26 arriva al culmine con due weekend di gare: ecco il programma, le classifiche aggiornate e tutti i dettagli. Ingresso gratuito all’Acinque Arena.

Foto: Michele Del Re

La Lega Hockey Libertas (LHL) si avvicina al momento più atteso della stagione 2025/26: le Final Four, l’appuntamento che ogni anno richiama centinaia di tifosi sugli spalti e decreta i campioni delle tre categorie senior.

Le Final Four si disputeranno in due weekend distinti. Il 16 e 17 maggio andranno in scena le categorie A e B: sabato 16 le semifinali, domenica 17 le finali e le premiazioni. Il 24 maggio sarà invece la giornata dedicata alla categoria C, con semifinali, finali e premiazioni in un unico atto conclusivo.

A far da cornice all’evento, sarà per il terzo anno consecutivo la splendida Acinque Arena di Varese, con ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione.

Le partite saranno inoltre trasmesse in diretta streaming con radiocronaca sul canale YouTube ufficiale della competizione.

Le squadre qualificate saranno le prime quattro classificate di ciascuna categoria al termine della regular season. I campionati sono ancora in corso: ecco le classifiche aggiornate.

Programma gare

Weekend 16–17 maggio

Sabato 16 maggio: Semifinali Categoria B · Semifinali Categoria A

Domenica 17 maggio: Finale 3°/4° posto Categoria B · Finale Categoria B · Finale 3°/4° posto Categoria A · Finale Categoria A

Weekend 24 maggio

Domenica 24 maggio: Semifinali Categoria C · Finale 3°/4° posto Categoria C · Finale Categoria C

Maggio 5, 2026
scritto daRedazione
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