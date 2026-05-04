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Subbuteo tradizionale: Marco Perotti alla Coppa Italia in Toscana
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Subbuteo tradizionale: Marco Perotti alla Coppa Italia in Toscana

Maggio 4, 2026
scritto daRedazione

il prossimo weekend del 9 e 10 maggio 2026 e’ in  programma a Castiglione della Pescaia in Toscana in provincia di Grosseto la Coppa Italia di Subbuteo tradizionale presso il Pala Casa Mora.

Il ternano Marco Perotti tesserato Fisct con Subbuteo Taranto parteciparà all’evento

Sabato 9 Maggio e’ prevista la competizione individuale con 100 partecipanti da tutta Italia dalla Valle D’ Aosta alla Sicilia .

Mentre Domenica 10 maggio e’ prevista la competizione a squadre , qui Perotti sarà presente con il club del Taranto, le squadre partecipanti saranno 27.

L’ evento agonistico sportivo e’ organizzato dalla Federazione italiana Sportiva Calcio Tavolo in collaborazione con il Settore nazionale Subbuteo Opes Italia ente di promozione Sportiva riconosciuta dal Coni .

Si giocheranno le partite su panno Astropitch Subbuteo originali anni 80 con porte in plastica.

Gli incontri saranno tutti arbitrati sia la fase individuale e sia la fase a squadre .La  formula  della  manifestazione,  sia  individuale  che  a  squadre, prevede la composizione di gironi da 4, composti secondo il sistema del serpentone. Al termine della fase a gironi, i primi due classificati parteciperanno al tabellone Master, mentre gli altri giocatori/squadre parteciperanno al tabellone Cadetti. Gli accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta seguiranno le guidelines FISTF in vigore.

Maggio 4, 2026
scritto daRedazione
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