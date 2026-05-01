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Madrid, Cobolli sbatte sul “muro” Zverev: sfuma il sogno semifinale
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Madrid, Cobolli sbatte sul “muro” Zverev: sfuma il sogno semifinale

Maggio 1, 2026
scritto daRedazione

Il giovane tennista italiano lotta nel secondo set, ma il tedesco non trema. Sorpresa Blockx: sarà lui l’avversario di Sascha.

Si ferma ai quarti di finale la splendida corsa di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Madrid. Contro un Alexander Zverev in versione extralusso, il ventitreenne toscano ha dovuto cedere il passo dopo un’ora e mezza di battaglia, uscendo dal campo con il punteggio di 6-1, 6-4.

Nonostante il risultato, la prestazione di Cobolli conferma la sua costante ascesa nel circuito maggiore, dimostrando che il gap con i “mostri sacri” si sta assottigliando, specialmente nei momenti di massima pressione.

Tabellone: semifinali da brividi

Il torneo madrileno continua a regalare colpi di scena. Mentre Zverev avanza, dall’altra parte del tabellone cade Casper Ruud, travolto dalla freschezza del giovane belga Alexander Blockx (doppio 6-4)

Maggio 1, 2026
scritto daRedazione
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