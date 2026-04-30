Su Lukaku soffia l’aria del Diavolo

Potrebbe essere il colpo di scena più rumoroso dell’estate 2026. Romelu Lukaku, il centravanti che ha legato i suoi anni migliori ai colori nerazzurri, dell’Inter , poi al Napoli richiesto e ottenuto da Antonio Conte , attualmente in Belgio per una divergenza con il club partenopeo, è finito prepotentemente nel mirino del Milan. Non è più solo una suggestione da bar, ma una pista concreta che la dirigenza rossonera sta battendo con insistenza per regalare al tecnico il tassello mancante: un “nove” di peso, esperienza e ferocia agonistica.

La strategia di RedBird è chiara: dopo aver consolidato la difesa e il centrocampo, serve il salto di qualità in avanti. Lukaku garantisce caratteristiche che al momento mancano nella rosa rossonera. Ora la ‘palla’ passa al presidente De Laurentiis per le decisioni dul futuro dell’attaccante belga che ha raggiunto l’età di 33 anni.