Derby a pranzo? Simonelli scopre le carte: “Roma-Lazio domenica alle 12:30”

Niente scontri di orario, niente “scippi” di pubblico. Il destino del Derby di Roma della penultima giornata sembra ormai segnato: si giocherà a ora di pranzo. A confermarlo è il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, che ha spiegato la complessa strategia per far convivere il calcio con la finalissima degli Internazionali di Tennis.

Il puzzle del calendario: perché le 12:30?

Il problema è logistico e televisivo: come evitare che il fischio d’inizio all’Olimpico si scontri con l’ultimo atto del torneo al Foro Italico? Simonelli è andato per esclusione, scartando le alternative una dopo l’altra:

No alla sera: Impossibile per motivi di ordine pubblico e sicurezza.

Impossibile per motivi di ordine pubblico e sicurezza. No al pomeriggio: C’è il tennis, e la sovrapposizione danneggerebbe entrambi gli eventi.

C’è il tennis, e la sovrapposizione danneggerebbe entrambi gli eventi. No al lunedì: Il posticipo è stato bocciato sul nascere. “Il Derby merita la domenica”, ha ribadito il Presidente.

Resta quindi un’unica casella libera nel mosaico: domenica alle 12:30. Una scelta che permetterebbe ai tifosi di godersi la stracittadina e poi spostarsi (o cambiare canale) per seguire la finale degli Internazionali.

Il nodo della contemporaneità

L’unico dubbio resta legato alla contemporaneità delle gare, obbligatoria per le ultime due giornate in caso di obiettivi comuni. Tuttavia, la Lega sembra intenzionata a dare la precedenza alla gestione del “grande evento” romano, facendo pesare l’eccezionalità della situazione.