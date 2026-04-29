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Vanja Milinkovic -Savic , elogia il Como
E' scomparso Sergio Longoni, fondatore dei DF Sport Specialist, grande sportivo e appassianoto di alpinismo

Vanja Milinkovic -Savic , elogia il Como

Aprile 29, 2026
scritto daRedazione

Il Napoli giocherà in tarsferta la prossima delivata partitat in casa del Como, Milinkovic Savic , è entrato nel cuore dei tifosi partenopei , non solo per la bravura a parare i calci di rigore , lui è ormai un beniamino della tifoseria azzurra per la visione di gioco e i lungho lanci millimetrici. L’estremo deifensore dei campiondi d’Italia , ha parlato del prossimo impegno , allo stadio Senigaglia contro il Como:” i complimenti al Como non soo di facciata, la squadra di Fabregas ha unìidentità di gioco rara e solida”

C’è chi lo critica per i rilanci profondi, ma lui la vede diversamente. Il lancio lungo non è un limite, è un’arma tattica. Per il serbo, la costruzione dal basso non è un dogma religioso: se serve la palla lunga per saltare la pressione, la si usa. Punto. La parola d’ordine è efficienza.

Aprile 29, 2026
scritto daRedazione
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