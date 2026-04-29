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Fiorentina , Paratici il grido d’allarme:”siamo a rischio come gli orsi polari”
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Fiorentina , Paratici il grido d’allarme:”siamo a rischio come gli orsi polari”

Aprile 29, 2026
scritto daRedazione

Durissimo l’intervento del DS della Fiorentina, Fabio Paratici (presente al panel insieme ad altri dirigenti), che ha usato parole destinate a far discutere: “Se continuiamo così, il calcio italiano va in estinzione come gli orsi polari”.

Secondo Paratici, il problema non è la mancanza di talento alla base, ma la capacità di formarlo: “In Spagna e Portogallo creano giocatori continuamente. La differenza è in quello che facciamo noi nei settori giovanili”. Il dato più preoccupante? La scarsa presenza di italiani nel calcio d’élite globale: “Abbiamo pochissimi giocatori in Premier League, che è l’NBA del calcio. Portogallo e Olanda ne hanno molti di più. Dobbiamo sentirci tutti responsabili”.

Aprile 29, 2026
scritto daRedazione
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