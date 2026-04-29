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Serie A 35a giornata, le prime designazioni di Tommasi
Serie BKT , designazioni 37a giornata

Serie A 35a giornata, le prime designazioni di Tommasi

Aprile 29, 2026
scritto daRedazione

Tutte le squadre arbitrali della 35esima giornata

  • PISA– LECCE Venerdì 1/05 h. 20.45
    GUIDA
    LO CICERO – LAUDATO
    IV: TREMOLADA
    VAR: MERAVIGLIA
    AVAR: DOVERI
     
  • UDINESE – TORINO  Sabato 2/05 h. 15.00
    MUCERA
    CECCONI – MORO
    IV: ZANOTTI
    VAR: MAGGIONI
    AVAR: DIONISI
     
  • COMO – NAPOLI  Sabato 2/05 h. 18.00
    FABBRI
    BACCINI – BAHRI
    IV: PERRI
    VAR: DOVERI
    AVAR: DI BELLO
     
  • ATALANTA – GENOA  Sabato 2/05 h. 20.45
    PEZZUTO
    COLAROSSI – YOSHIKAWA
    IV: TURRINI
    VAR: GIUA
    AVAR: PRONTERA
     
  • BOLOGNA – CAGLIARI  h. 12.30
    CREZZINI
    FONTEMURATO – BIFFI
    IV: GALIPO’
    VAR: GARIGLIO
    AVAR: GHERSINI
     
  • SASSUOLO – MILAN h. 15.00
    MARESCA
    PERETTI – BERCIGLI
    IV: MARINELLI
    VAR: MAZZOLENI
    AVAR: PAGANESSI
     
  • JUVENTUS – H. VERONA  h. 18.00
    AYROLDI 
    VECCHI – CAVALLINA
    IV: DI MARCO
    VAR: DI BELLO
    AVAR: MERAVIGLIA
     
  • INTER – PARMA h. 20.45
    BONACINA
    PRETI – PALERMO
    IV: MASSIMI
    VAR: MARINI
    AVAR: DI PAOLO
     
  • CREMONESE – LAZIO Lunedì 4/05 h. 18.30
    CHIFFI
    DEI GIUDICI – ROSSI C.
    IV: CALZAVARA
    VAR: CAMPLONE
    AVAR: MAZZOLENI
     
  • ROMA – FIORENTINA  Lunedì 4/05 h. 20.45
    ZUFFERLI
    ROSSI L. – CECCON
    IV: RAPUANO
    VAR: DI PAOLO
    AVAR: DI BELLO
Aprile 29, 2026
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