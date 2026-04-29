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Serie BKT , designazioni 37a giornata

Aprile 29, 2026
scritto daRedazione

BARI – VIRTUS ENTELLA h 15:00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:      FELICIANI

VAR:  DIONISI

AVAR:   CAMPLONE

CARRARESE – CESENA h 15:00

PERENZONI (foto)

PASCARELLA – LAGHEZZA

IV:      BORTOLUSSI

VAR:   SANTORO

AVAR:    PAGANESSI

EMPOLI – AVELLINO h 15:00

LA PENNA

BARONE – LUCIANI

IV:       DI MARCO  

VAR:  PICCININI

AVAR:    SOZZA

JUVE STABIA – FROSINONE h 15:00

MARCENARO

ZINGARELLI – SCATRAGLI

IV:     VOGLIACCO  

VAR:   PAIRETTO

AVAR:    PRENNA

MANTOVA – MONZA h 15:00

SACCHI J. L.

IMPERIALE – REGATTIERI

IV:      PERRI

VAR:   GHERSINI (ON SITE STADIO D. MARTELLI PADOVA)

AVAR:    GIUA (ON SITE STADIO D. MARTELLI PADOVA)

MODENA – REGGIANA h. 15:00

ABISSO

CAPALDO – GARZELLI

IV:     TURRINI

VAR: BARONI

AVAR: MARINI

PADOVA – PESCARA h. 15:00

COLLU

GIUGGIOLI – GRASSO

IV:     MASSARI

VAR:    VOLPI (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

AVAR: MAGGIONI (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

PALERMO – CATANZARO h. 15:00

ALLEGRETTA

NIEDDA – SANTAROSSA

IV:     ALOISE

VAR:     MONALDI

AVAR:      GUALTIERI

SAMPDORIA – SUDTIROL h 15:00

MARCHETTI

DI GIACINTO – GALIMBERTI

IV:       BIANCHI

VAR:     SERRA

AVAR:  MANGANIELLO

SPEZIA – VENEZIA h 15:00

COLOMBO

MELI – ALASSIO

IV:       RAPUANO

VAR:     PRONTERA

AVAR:   GARIGLIO

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