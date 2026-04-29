Al Parco dei Principi: il PSG vince 5-4, Luis Enrique: “Mai visto nulla di simile”

Parigi è diventata il centro del mondo per 90 minuti. Nove gol, ribaltamenti continui e una semifinale che entra di diritto nella storia della Champions League. Il tecnico spagnolo esulta: “È stata la partita più bella della mia carriera”.

Se il calcio è lo “spettacolo più bello del mondo”, abbiamo assistito alla sua massima espressione. PSG-Bayern Monaco non è stata solo una semifinale di andata: è stata un’altalena di emozioni che ha lasciato i tifosi senza fiato e i cronisti senza aggettivi. Il tabellino dice 5-4 per i padroni di casa, ma il risultato è quasi un dettaglio rispetto alla furia agonistica vista in campo.

A fine partita, a. Luis Enrique, uno che di trofei e notti magiche se ne intende, è apparso quasi commosso davanti ai microfoni:”Abbiamo meritato, battere questo Bayern è un’impresa”.