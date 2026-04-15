Arsenal-Sporting Lisbona 0-0. In semifinale contro l’Atletico Madrid i Gunners

Sarà l’Arsenal a sfidare nelle semifinali di Champions League l’Atletico Madrid che ha aliminato il Barcellona .
I Gunners pareggiano 0-0 All’Emirates i Gunners pareggiano 0-0 contro i portoghesi. I ragazzi di Arteta passano quindi il turno grazie all’1-0 timbrato da Havertz nella gara d’andata a Lisbona.
Un Emirates stracolmo di pubblico ha fatto da cornice al match. I portoghesi partono bene in avvio con grande vigore , alla ricerca del gol utile a riequilibrare i conti, dopo la sconfitta per 1-0 subita all’andata.
Due conclusioni dalla distanza dei portoghesi con Suarez e Trincao che provano a impensierire la retroguardia dei Gunners entrambe senza preoccupare il portiere inglese. Martinelli è provvidenziale nel recuperare il contropiede di Catamo., quest’ultimo sfiora il gol al 43′ cantrando il palo al 43′.
Nella rirpesa Eze sfiora quindi il legno con un bel destro da fuori area , mentre Madueke trova s calci sull’esterno della rete . Proprio l’ex Chelsea è però poi costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio, con il giovane classe 2009 Dowman che entra quindi al suo posto. Il talento cresciuto nell’Academy dell’Arsenal prova a dare nuove energie alla squadra di Arteta, che impatta sul palo all’84’ con Trossard: sfortunato il belga, a Rui Silva ormai battuto. Il triplice fischio ufficializza dunque lo 0-0, risultato che qualifica l’Arsenal in semifinale, dove i Gunners troveranno l’Atletico Madrid.
TABELLINO ARSENAL-SPORTING
ARSENAL-SPORTING 0-0
ARSENAL (4-2-3-1): Raya 6.5; Mosquera 6, Saliba 6, Gabriel 6, Hincapié 6,5; Zubimendi 6.5, Rice 6.5; Madueke 6.5 (63′ Dowman 5.5), Eze 6 (79′ Trossard 6.5), Martinelli 6 (79′ G.Jesus 6.5); Gyökeres 5 (56′ Havertz 5.5). All. Arteta.
SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva 6.5; Quaresma 6 (85’Vagiannidis sv) , Diomande 6, Inacio 6, Araujo 5.5; Hjulmand 6.5, Morita 6 (77′ Joao Simoes 6); Catamo 6.5 (70′ Quenda 6), Trincao 6 (85′ Nel sv), Pedro Gonçalves 5.5 (70′ Bragança 6); Suarez 5. All. Rui Borges.
Arbitro: Letexier (Fra)
Ammoniti: Araujo (S)