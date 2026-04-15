Champions League, impresa Bayern: Real Madrid eliminato 4-3. In semifinale sfida al PSG

Il Bayern Monaco firma una notte europea di grande carattere ed elimina il Real Madrid con un 4-3 complessivo, conquistando l’accesso alle semifinali di Champions League dove affronterà il Paris Saint-Germain.

Dopo l’1-2 dell’andata ial Santiago Bernabéu in Gerrmania all’Allianz Arena il match ha regalato spettacolo, ritmo e continui ribaltamenti di fronte.

Davanti al proprio pubblico, il Bayern subisce subito l’aggressività dei Blancos che trovano subito il vantaggio con Arguler su rinvio sbagliato del portiere Neur raccoglie e senza difficoltà realizza il vantaggio dando l’impressione di poter indirizzare la qualificazione. Ma il Bayern non si scompone: la squadra tedesca reagisce con personalità, alza il baricentro e trova il pareggio gal 7′ da calcio d’angolo il colpo di testa da parte di Pavlovic su errore in usicta di Lunin .

Il match s’infiamma , il Real non molla e con Arda Guler (29′) ritorna in vantaggio: il alcio di punizione dal limite è all’incrocio dei pali e supera pr la seconda volyta Neur. Non c’è trempo per ritrovare ossigeno in campo .Arriva quindi il botta e risposta tra Kane (38’) e Mbappé (43’). Si va al riposo con il Real in vantaggio 3-2 , partita e qualificazione apertissima.

La ripresa si trasforma in una battaglia aperta.In avvio di ripesa è invece Luis Diaz a sfiorare il gol, prima di una super parata di Neuer su Mbappé al 55’, innescato da un meraviglioso cambio campo di Alexander-Arnold. Sempre Lunin alza in corner il tiro di Olise, mentre Upamecano si divora la chance di un nuovo pari. Il Real Madrid resta poi in dieci all’86’ per il rosso a Camavinga (doppio giallo), entrato in campo solo da pochi minuti. Il Bayern Monaco ne approfitta subito, siglando con Luis Diaz il 3-3 che decide la qualificazione all’89’ e sigillando poi la sfida con il 4-3 di Olise al 94’. I bavaresi che sfideranno il Psg in semifinale. Eliminato invece il Real Madrid, con Arda Guler espulso per proteste dopo il triplice fischio.

TABELLINO BAYERN MONACO-REAL MADRID

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 4.5; Stanisic 5.5 (46′ Davies 6.5), Tah 5.5, Upamecano 5.5, Laimer 6; Kimmich 6.5, Pavlovic 7; Olise 7, Gnabry 6 (61′ Musiala 6.5), Luis Díaz 7; Kane 7. All. Kompany.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin 5; Alexander-Arnold 5.5 (90′ Pitarch s.v.), Militao 5, Rüdiger 5.5, Mendy 5.5; Bellingham 6, Valverde 5.5, Güler 7.5 (90′ Mastantuono s.v.); Brahim Diaz 6 (61′ Camavinga 4), Mbappé 7, Vinicius 6.5. All. Arbeloa.

Marcatori: 1′, 29′ Guler (R), 6′ Pavlovic (B), 38′ Kane (B), 42′ Mbappé (R), 89′ Luis Diaz (B), 94′ Olise (B)

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Ammoniti: Stanisic (B), Militao (R), Kompany (B), Rüdiger (R)

Espulsi: all’86’ Camavinga (R) per somma di ammonizioni e al 95′ Guler (R)