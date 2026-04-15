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Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona: stop per infortunio all’avambraccio

Aprile 15, 2026
scritto daRedazione

Carlos Alcaraz non prenderà parte all’ATP 500 di Barcellona. Il tennista spagnolo ha annunciato il suo ritiro dal torneo a causa di un infortunio all’avambraccio destro, lo stesso problema fisico che lo aveva già costretto a saltare il Masters 1000 di Monte Carlo.

La decisione è arrivata dopo alcuni giorni di valutazioni mediche e allenamenti non completamente soddisfacenti. Alcaraz, attualmente tra i protagonisti più attesi della stagione su terra battuta, ha preferito non correre rischi, puntando a un recupero completo in vista dei prossimi appuntamenti.

“Non sono ancora al 100%”, ha dichiarato il giovane campione spagnolo, sottolineando l’importanza di ascoltare il proprio corpo in un momento cruciale della stagione. L’obiettivo principale resta infatti arrivare nelle migliori condizioni possibili ai grandi tornei come Madrid, Roma e soprattutto il Roland Garros.

Aprile 15, 2026
scritto daRedazione
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