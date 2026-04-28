Arsenal, Arteta: “Sognavo questo fin da bambino”

Se il Cholo parla di terra, Mikel Arteta punta alle stelle. L’Arsenal arriva a Madrid con la consapevolezza di chi si sente finalmente parte dell’élite. Nonostante le assenze pesanti di Havertz e Timber, il tecnico basco non cerca scuse e lancia la sfida:”Siamo in testa, in lotta per il titolo, siamo in semifinale di Champions League – ha poi aggiunto -. È difficile capire come si possa non godersela. È quello che abbiamo sognato per tutta la vita, fin da quando ero bambino.”

Arteta ritrova la solidità di Calafiori in difesa e l’estro di Eze, armi fondamentali per scardinare il muro colchonero. Per lui, essere in corsa per la Premier e in semifinale di Champions non è un peso, ma il coronamento di un sogno iniziato da bambino nelle strade di San Sebastián.