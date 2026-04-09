Psg , Luis Enrique:” Ad Anfield non sarà una passeggiata”

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Liverpool , l’allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha commentato in conferenza stampa la gara di ritorno ad Anfield:

“Abbiamo fatto una buona partita oggi, ma ad Anfield non sarà facile. Lì il Liverpool giocherà con grande intensità e dovremo soffrire. Dobbiamo rimanere concentrati, gestire bene le situazioni e cercare di sfruttare le nostre qualità senza sottovalutare nulla.”

Luis Enrique ha sottolineato la fiducia nella squadra, ma anche la consapevolezza che il ritorno in Inghilterra rappresenterà una sfida complicata: la trasferta contro i Reds, con il loro pubblico e il ritmo elevato, sarà il vero banco di prova per il PSG in questa sfida di UEFA Champions League.

La sua analisi evidenzia equilibrio tra ottimismo e realismo: il doppio vantaggio ottenuto al Parco dei Principi è importante, ma non garantisce nulla contro un Liverpool abituato a ribaltare i risultati in casa.