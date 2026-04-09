L’Atletico Madrid passa al Camp Nou e batte il Barcellona 2-0

Al Camp Nou va in scena una serata amara per il Barcelona, che cade 0-2 contro un solido Atlético Madrid nell’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

La partita si accende sin dai primi minuti, con i blaugrana propositivi e pericolosi in più occasioni. La squadra catalana cerca di imporre il proprio ritmo, ma fatica a concretizzare davanti alla porta. L’episodio che cambia il volto dell’incontro arriva al 42’: espulsione per Pau Cubarsí, fallo da ultio uomo su Giovanni Sineone , l’arbitro Kvacs prima estrae il cartelino giallo , poi dala revisione al monitor quello rosso. Dal calcio di punziione chge segue al 45’, , Julián Álvarez disegna una traiettoria perfetta che si insacca alle spalle di Garcia portando i colchoneros in vantaggio proprio allo scadere della prima frazione.

Nella ripresa, il Barcellona prova a reagire nonostante l’uomo in meno, e la classe di Lamine Yamal la formazione guidata da Diego Simeone gestisce con ordine e colpisce ancora in contropiede. Al 70’ è Alexander Sørloth a chiudere i conti, sfruttando una ripartenza veloce e cross di Ruggeri firmando il definitivo 0-2.

Il risultato premia l’organizzazione e il cinismo dell’Atletico, capace di capitalizzare al massimo le occasioni create, mentre il Barcellona paga a caro prezzo l’ingenuità che ha portato all’espulsione e la scarsa lucidità sotto porta.

In vista del ritorno a Madrid, la qualificazione resta aperta ma in salita per i blaugrana, chiamati a una rimonta difficile contro una delle squadre più compatte d’Europa.

TABELLINO BARCELLONA-ATLETICO MADRID 0-2

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García ; Koundé (73′ Araujo ), Cubarsí , Gerard Martín , João Cancelo 6(86′ Balde); Eric Garcia, Pedri (46′ Gavi ); Yamal , Olmo , Rashford (73′ Ferran Torres ); Lewandowski (46′ Fermin Lopez ). All. Flick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso ; Molina , Le Normand , Hancko (31′ Pubill ), Ruggeri ; Simeone 6(80′ Thiago Almada), Llorente , Koke (60′ Baena), Lookman (60′ Sorloth ); Griezmann (80′ Nico Gonzalez), Alvarez . All. Simeone.

Marcatori: 45′ Alvarez, 70′ Sorloth

Arbitro: Kovacs

Ammoniti: 31′ Koke, 45+1′ Pubill, 63′ Baena, 65′ Gavi

Espulsi: 44′ Cubarsí