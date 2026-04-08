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Monte-Carlo: Berrettini surclassa Medvedev, il russo eliminato al primo turno

Aprile 8, 2026
scritto daRedazione

Una bella vittoria quella di Matteo Berrettini al Rolx di Montecarlo , il tebista azzurro ha sconfitto con un doppio 6-0 , 6-0. Daniil Medvedev, uno tra i favoriti del torneo, chiudendo anticipatamente la sua corsa nel Principato.

Medvedev ha faticato a trovare ritmo sulla terra battuta, superficie che storicamente gli concede meno vantaggi rispetto al cemento. Berrettini ha sfruttato , ogni minima imprecisione del russo, ed è riuscito a imporre il proprio gioco e a chiudere la partita senza concedere troppi momenti di respiro a Medvedev.

L’eliminazione pesa anche in chiave ranking: il russo perde punti preziosi e vede ridurre il margine sulla vetta della classifica ATP. Dal punto di vista psicologico, sarà importante per Medvedev reagire subito, trovando continuità nei prossimi tornei sulla terra, in vista di Madrid, Roma e soprattutto il Roland Garros.

Aprile 8, 2026
scritto daRedazione
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