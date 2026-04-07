De Laurentiis e Conte: tra stima e tensioni, cosa accadrebbe con il ritorno in Nazionale

Nel panorama del calcio italiano, due figure continuano a catalizzare attenzione e dibattito: Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Il primo, presidente del Napoli e imprenditore di forte personalità; il secondo, uno degli allenatori più vincenti e carismatici della sua generazione. L’ipotesi di un ritorno di Conte sulla panchina della Nazionale italiana riapre inevitabilmente interrogativi su quale potrebbe essere la reazione di De Laurentiis.

Sebbene il presidente del Napoli non abbia espresso dichiarazioni dirette su uno scenario specifico che vedrebbe Conte nuovamente commissario tecnico, il suo pensiero è piuttosto chiaro se si osservano le sue prese di posizione negli ultimi anni. De Laurentiis ha sempre difeso con forza gli interessi dei club, spesso entrando in contrasto con la gestione del calendario e con il peso crescente degli impegni delle Nazionali.

In questo contesto, un eventuale ritorno di Conte alla guida dell’Italia verrebbe probabilmente accolto con rispetto sul piano tecnico. Conte è infatti riconosciuto come un allenatore capace di dare identità, disciplina e competitività alle squadre che guida, qualità già emerse durante la sua precedente esperienza con gli Azzurri.

Tuttavia, la stima professionale non cancellerebbe le perplessità strutturali. De Laurentiis continuerebbe con ogni probabilità a criticare il sistema calcio italiano, puntando il dito contro l’organizzazione generale, la gestione dei giocatori e la mancanza di riforme incisive. Il nodo centrale, per lui, non è tanto chi sieda sulla panchina della Nazionale, ma come venga gestito l’intero movimento.

La possibile nomina di Conte, dunque, rappresenterebbe più un punto di continuità nel dibattito che una svolta nei rapporti. Da una parte un allenatore simbolo di rigore e ambizione, dall’altra un presidente che da anni invoca cambiamenti profondi. In mezzo, una Nazionale che cerca stabilità e risultati.

In definitiva, se Conte dovesse tornare alla guida dell’Italia, è lecito aspettarsi una reazione equilibrata da parte di De Laurentiis: rispetto per l’uomo di campo, ma nessun passo indietro sulle sue battaglie per la riforma del calcio italiano.