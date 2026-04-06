Spinazzola: “Abbiamo reagito, ora vogliamo vincerle tutte”

Napoli – Una partita intensa e decisiva per la corsa al vertice della Serie A si è conclusa con la vittoria del Napoli sul Milan per 1-0. Tra i protagonisti della sfida, Leonardo Spinazzola ai microfni Dazn ha rilasciato dichiarazioni piene di fiducia e ambizione, sottolineando la forza del gruppo e l’obiettivo comune: puntare fino alla fine allo Scudetto.

“Abbiamo reagito, è stata una grande prova da parte di tutti.”

Una frase che mostra come lo spirito di squadra sia al centro della stagione del Milan, anche nei momenti più complicati.“Prima di entrare gli avevo detto: la risolvi tu… ed è successo.”“Crediamo di poterle vincere tutte, poi vedremo dove saremo.”Il messaggio è chiaro: l’obiettivo è dare il massimo in ogni partita e inseguire fino alla fine il sogno dello Scudetto.

Il momento di Lukaku

Spinazzola ha anche parlato di Romelu Lukaku, affrontando il lato umano della squadra:

“È un ragazzo emotivo, lo chiamo il gigante buono… so quanto ha sofferto. Lo aspettiamo e speriamo che superi questo momento.”

Un segnale importante di vicinanza e unità, elementi che spesso fanno la differenza nelle lunghe stagioni di campionato.