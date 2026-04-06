Napoli-Milan , Allegri:”il nostro obiettivo è la Champions League”

Al temine di Napoli – Milan , , Rossoneri sconfitti dai camioni d’Italia (1-0), ai microfoni Dazn Massimiliano Allegri.

“E’ strata un na gara con poche occasioni chi l’ha creata ha vinto , potevamo vincerla anche noi. Bisognana essere più velcoci nelle conclusioni in porta.

“.Nkunku ha fatto una buona partrita con due occasioni , ha giocato bene anche tecnicamente , nell e occasioni dioveva fare gol, comunnque sono stati bravci, il calcio però è fatto di situazuini . nel primo tempo abbiamo subutom solo il tuito di Spinazzola e basta.

“Il primo empo abbiamo recupetrato tre , quattro palle recuperate nella loro metàò campo, poi se fai le scelte giuste per fare gol.”

“La soluzione che possiamo fare , sta nei giocatoi, Pulisic è rientrato dalla Nazionae , leao ha fatto solo un’allenemento , prima di prendere il gol ho pensati di mettere tre davanti , poi leao non era al cento per cento con un solo allenamento”.

“Questo scudetto ormai è del ‘Inter ha nove punti di vantaggio , poi davanti a noi c’è il Napoli, andiamoci piano , pensiamo alla prossima partita contro l’Udinese squadra fisica e pericolosa”.