Napoli – Milan 1-0, entra Politano e dicede il match

Il Napoli batte il Milan nel posticipodella 31a giornata Serie A. I partenopei

Aenza Hojlund in attacco , Conte costretto ad inventarsi la formazione , lanciando dal primo minuto Giovane falso centravanti.

Primo tempo molto tattico con pochi lampi da una parte e dall’altra. Due volte il Milan pericoloso con Pavlovic e Nkunku, il Napoli ha risposto con Spinazzola e Giovane , il brasiliano azzurro contrastato all’ultimo momento prma del tiro da Pavovic.

Il primo tempo si chiede con il risultato di 0-0.

Nella ripresa il match è ancora bloccato con equilibri in campo, ma il Napoli sembra più spigliato e crea qualche problema alla diufesa rossonera. Giovane calcia dai 20 metri teso Maignan in tuffo devia. Poi Conte chianma in causa Alisson e proprio il brasialiano da il via all’azione che porta in al gol degli azzurri ; il brasiliano serve Oliveira, cross morbido , De Winter spizza di testa alle sue spalle Politano d’esterno mette la palla alle spalle di Maignan.

La reazione del Milna è immediata , solo un colpo di testa di Gimez alto oltre la traversa. Negli ultimi attacchi disperati il Milan ci prova , il napoli si difende bene fino al 95° quando Doveri fischia la fine delle ostilità. Vince il Napoli 1-0 e sale a 65 punti in classifica, a -7 dall’Inter e ora a +2 sul Milan, terzo a quota 63.

IL TABELLINO

Napoli-Milan 1-0

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus (dal 40’ st Beukema), Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola (dal 30’ st Politano); McTominay, De Bruyne (dal 40’ st Elmas); Giovane (dal 25’ st Alisson Santos). All. Conte. A disp. Meret, Contini, Mazzocchi, Gilmour.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 37’ st Loftus-Cheek), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (dal 17’ st Athekame), Fofana (dal 37’ st Leao), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 29’ st Pulisic), Fullkrug (dal 17’ st Gimenez). All. Allegri. A disp. Terracciano, Torriani, Jashari, Estupinan, Odogu, Ricci.

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 79’ Politano (N).

Ammoniti: Buongiorno (N), Politano (N).