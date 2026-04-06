Napoli, il diesse Manna :” Lukaku? Noi abbiamo altro da pensare”

Prima di Napoli -Milan , il direttre sportivo del Napoli Giovanni Manna ai microfoni Dazn , e sul ‘caso’Romelu Lukaku:” Il giocatore è rimasto in Belgio , per un versamento muscolare ed ha preferio rimanere il Belgio per fasi curare , poiteva farlo anche quì a Napoli , come previsto dal contratto. Romelu rientrerà tra una settimana a Napoli, il giocatore è coscuiente che saranno presi dei provvedimenti nei suoi confronti , ma oggi noi aLTRO DA PENSARE pensare . Questa sera in campo ci sarà Giovane per il difficile match conro il Milan”.