Lecce–Atalanta 0-3: Scalvini, Krstovic e Raspadori affoindano i salentini

Al Via del Mare passa l’Atalanta, che batte il Lecce per 3-0 al termine di una gara intensa, equilibrata e giocata su ritmi più nervosi che spettacolari.
La partita si apre con grande attenzione tattica da entrambe le squadre. Il Lecce prova a fare la gara, spinto dal pubblico di casa e dalla necessità di muovere la classifica, mentre l’Atalanta si difende con ordine e cerca di colpire in ripartenza.
La svolta arriva al 29’: sugli sviluppi di un’azione ben costruita, Scalvini trova il varco giusto e firma l’1-0. Un gol che premia la concretezza degli ospiti, capaci di sfruttare una delle poche occasioni nitide della prima frazione.
Nella ripresa il Lecce alza il baricentro e aumenta la pressione alla ricerca del pareggio. La squadra salentina costruisce qualche situazione interessante, ma manca precisione negli ultimi metri. mentre l’Ataanta raddoppia con l’ex Krstovic al 14′.
L’Atalanta, dal canto suo, gestisce con maturità il doppio vantaggio: linee compatte, pochi rischi e grande attenzione difensiva. I nerazzurri concedono pochissimo , e con Raspadori (27′)l’attaccante firma il trsi che chiude il match
Tre punti pesanti per la De
Il successo permette all’Atalanta di consolidare la propria posizione nella zona alta della classifica, accorciando sulla Roma a-1 alimentando le ambizioni europee. Per il Lecce, invece, resta una prestazione volenterosa ma priva di concretezza, con la salvezza ancora tutta da conquistare.
IL TABELLINO
LECCE-ATALANTA 0-3
LECCE (4-3-3) – Falcone 6.5; Danilo Veiga (23′ st N’Dri 5.5), Siebert 5, Tiago Gabriel 5.5, Ndaba 4.5; Ramadani 6 (23′ st Coulibaly 5.5), Fofana 5 (1′ st Gandelman 6), Ngom 5; Pierotti 5.5, Cheddira 5 ,5(34′ st Stulic sv), Banda 5.5. A disposizione: Früchtl, Samooja, Alex Sala, Perez, Helgason, Jean, Gorter, Marchwinski. All. Di Francesco.
ATALANTA (3-4-2-1) – Carnesecchi 6; Scalvini 7, Djimsiti 6.5 (25′ st Kossounou 6), Kolasinac 6; Zappacosta 6 (25′ st Bellanova 6), de Roon 6 (18′ st Pasalic 6.5), Ederson 7, Bernasconi 6; De Ketelaere 6,4, Zalewski 6 (18′ st Raspadori 6.5); Krstovic 7 (35′ st Sulemana sv). A disposizione: Sportiello, Pardel, Bakker, Musah, Samardzic, Navarro, Ahanor. All. Palladino.
Arbitro: La Penna.
Marcatori: 28′ Scalvini (A), 14′ st Krstovic (A), 27′ st Raspadori (A).
Ammoniti: Djimsiti (A), Zappacosta (A).