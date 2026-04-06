Napoli-Milan: Sfida di Emozioni e Gol

La sfida tra Napoli e AC Milan è diventata una delle partite più attese del calcio italiano. Tra goal spettacolari, sorprese e colpi di scena, questo incontro racconta la passione e la storia delle due squadre.

Bilancio Storico: Un Equilibrio Perfetto

Napoli e Milan si sono affrontati in circa 41 partite ufficiali, con un bilancio molto equilibrato:

16 vittorie Napoli

12 vittorie Milan

13 pareggi

Con 57 gol segnati dal Napoli e 52 dal Milan, la statistica dimostra quanto le sfide siano sempre state combattute fino all’ultimo minuto.

Serie A: Emozioni in Casa e in Trasferta

Gran parte degli scontri si gioca in Serie A. Negli ultimi anni, le partite hanno mostrato un perfetto equilibrio: entrambe le squadre hanno vinto sia in casa che in trasferta, con alcuni pareggi spettacolari che hanno fatto esplodere gli stadi di gioia.

Risultati Recenti

28/09/2025 – Milan 2‑1 Napoli

30/03/2025 – Napoli 2‑1 Milan

29/10/2024 – Milan 0‑2 Napoli

11/02/2024 – Milan 1‑0 Napoli

29/10/2023 – Napoli 2‑2 Milan

Ogni partita è un test di nervi, tattica e talento individuale.

Champions League: Lo Scontro Internazionale

Oltre al campionato, Napoli e Milan si sono affrontati anche in Champions League, con esiti altrettanto equilibrati. La stagione 2023 ha visto il Milan vincere l’andata, mentre il ritorno si è chiuso con un pareggio, confermando che la sfida non conosce confini.

Curiosità e Record

Nelle ultime 12 partite di Serie A, 4 vittorie per parte e 4 pareggi.

Il Milan ha mantenuto una serie utile senza sconfitte in alcune trasferte a Napoli.

Storicamente, il Milan ha più vittorie totali, ma il Napoli ha dominato negli scontri più recenti, invertendo la tendenza del passato.

Una Partita da Non Perdere questa sera calcio d’iunizio alle ore 20,45 stadio Diego Armando Maradona

Napoli-Milan non è solo una partita: è passione, spettacolo e tensione, capace di emozionare tifosi di tutte le età. Che sia Serie A o Champions League, ogni sfida è un appuntamento imperdibile per gli amanti del calcio italiano.