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Serie A , Inter -Roma le formazioni ufficiali

Serie A , Inter -Roma le formazioni ufficiali

Aprile 5, 2026
scritto daRedazione

Intyer- Roma big-match , calcio d’inizio alleore 20,45, ecco le formazioni ufficlai.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 Ndicka, 22 Hermoso; 2 Rensch, 4 Cristante, 61 Pisilli, 19 Celik; 18 Soulé, 7 Pellegrini; 14 Malen. A disposizione: 70 De Marzi, 95 Gollini, 3 Angeliño, 8 El Aynaoui, 12 Tsimikas, 20 Venturino, 24 Ziółkowski, 78 Vaz, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy, 97 Zaragoza. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Peretti-Costanzo. IV ufficiale: Colombo. VAR: Di Paolo. AVAR: Aureliano.

Aprile 5, 2026
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