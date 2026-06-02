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Roland Garros, impresa di Marta Kostyuk: battuta Svitolina e prima semifinale Slam in carriera

Giugno 2, 2026
scritto daRedazione

Marta Kostyuk scrive una pagina importante della sua carriera e del tennis ucraino. La 23enne ha conquistato l’accesso alle semifinali del Roland Garros 2026 superando la connazionale Elina Svitolina in una sfida intensa e combattuta, conclusa con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2.

Dopo aver dominato il primo set, Kostyuk ha dovuto fronteggiare il ritorno di Svitolina, capace di pareggiare i conti nel secondo parziale. Nel set decisivo, però, la numero 18 del ranking mondiale ha ritrovato il proprio ritmo, imponendosi con autorità e conquistando la prima semifinale in un torneo del Grande Slam.

Il successo assume un valore ancora più speciale perché ottenuto nel primo quarto di finale tutto ucraino nella storia del Roland Garros, un risultato che conferma la crescita del movimento tennistico del Paese.

Ora per Kostyuk si apre una nuova e affascinante sfida: in semifinale affronterà la giovane russa Mirra Andreeva, una delle grandi protagoniste del torneo parigino. Sarà un confronto tra due delle stelle emergenti più brillanti del tennis femminile internazionale, con in palio un posto nella finale dello Slam francese.

Giugno 2, 2026
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