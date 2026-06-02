Kane sogna il Pallone d’Oro: “Sono tra i favoriti, vincerlo a Londra sarebbe speciale”

Harry Kane non si nasconde e rilancia le proprie ambizioni individuali. L’attaccante del Bayern Monaco, in un’intervista concessa a L’Équipe, ha parlato apertamente della corsa al prossimo Pallone d’Oro, inserendosi tra i possibili candidati al prestigioso riconoscimento.

Il centravanti inglese ritiene di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli, soprattutto alla luce dell’ennesima stagione ad altissimo rendimento: “Penso di essere tra i favoriti insieme a chi ha disputato la finale di Champions League”, ha spiegato, aggiungendo però di non essere focalizzato sui premi individuali, quanto sulla prestazione in campo e sulla continuità del rendimento.

Un elemento che rende ancora più suggestiva la sua candidatura è il luogo della cerimonia: Londra, la sua città natale. Un dettaglio che Kane non ha ignorato e che alimenta ulteriormente le sue motivazioni: l’idea di alzare il Pallone d’Oro in casa rappresenterebbe uno scenario dal forte valore simbolico.

L’attaccante ha poi fissato un obiettivo personale molto chiaro per il finale di stagione: migliorare il proprio record realizzativo, già impressionante, dopo un’annata da 61 gol complessivi tra club e nazionale.