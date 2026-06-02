Bologna volta pagina: Domenico Tedesco raccoglie l’eredità di Italiano e apre un nuovo ciclo rossoblù

Il Bologna ha scelto l’uomo a cui affidare il proprio futuro. Dopo l’addio di Vincenzo Italiano, protagonista di una delle stagioni più importanti della storia recente del club, la società emiliana ha ufficializzato l’arrivo di Domenico Tedesco, tecnico dal profilo internazionale e dall’ambizione dichiarata.

L’allenatore classe 1985 ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoblù fino al 2028, con la possibilità di prolungare ulteriormente il rapporto per una stagione aggiuntiva. Un accordo che evidenzia la volontà del Bologna di costruire un progetto solido e duraturo, affidandosi a una figura capace di coniugare esperienza europea e idee innovative.

Tedesco arriva in Italia dopo un percorso che lo ha visto protagonista in diversi campionati. Dalla crescita nei vivai tedeschi alle esperienze sulle panchine di Schalke 04, Spartak Mosca e Lipsia, fino alle avventure alla guida della Nazionale belga e del Fenerbahce, il tecnico ha maturato una visione calcistica moderna e internazionale. Nel suo curriculum figurano anche successi prestigiosi, come la Coppa di Germania conquistata con il Lipsia e la Supercoppa di Turchia vinta con il club di Istanbul.

Per il Bologna si tratta di una scelta che guarda lontano. L’obiettivo è dare continuità al percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni, mantenendo la squadra competitiva sia in Italia sia sul palcoscenico europeo. Tedesco avrà il compito di consolidare quanto costruito e, al tempo stesso, imprimere la propria impronta a un gruppo che ha dimostrato di poter competere ad alti livelli.

Nel frattempo resta da scrivere il prossimo capitolo della carriera di Vincenzo Italiano. L’ex allenatore rossoblù continua a essere uno dei tecnici più apprezzati sul mercato e nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato con insistenza al Besiktas. Il club turco avrebbe già avviato i primi contatti per valutare la possibilità di affidargli la panchina.

Per Italiano potrebbe essere l’occasione di vivere la sua prima esperienza fuori dai confini italiani dopo gli ottimi risultati ottenuti con Spezia, Fiorentina e Bologna. Un’opportunità affascinante che gli permetterebbe di misurarsi in un contesto nuovo e altamente competitivo.

Mentre il Bologna inaugura ufficialmente l’era Tedesco, il futuro di Italiano resta uno dei temi più intriganti del panorama calcistico europeo. Due strade che si dividono, ma con un comune denominatore: la voglia di continuare a crescere e di inseguire nuove sfide ai massimi livelli.