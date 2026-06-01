Allegri – Napoli, rovoluzione in corso: Rabiot nel mirino e mercato da scudettoi

De Laurentiis prepara il nuovo ciclo azzurro: il tecnico livornese vuole una squadra costruita su misura per tornare subito al vertice

Il Napoli del futuro prende forma attorno a Massimiliano Allegri. Mentre resta ancora da definire ogni dettaglio relativo alla separazione dal Milan, il tecnico livornese è già al centro della programmazione del club azzurro, deciso a inaugurare un nuovo ciclo con l’obiettivo di competere immediatamente per lo scudetto e per un ruolo da protagonista anche in Europa.

La questione che lega ancora Allegri ai rossoneri riguarda le modalità della conclusione del rapporto. Le parti continuano a confrontarsi sugli aspetti economici della risoluzione contrattuale e sulle procedure che hanno portato all’esonero. Una situazione che potrebbe trascinarsi ancora per qualche tempo, senza però rallentare i piani del Napoli, che da settimane lavora per consegnare al nuovo allenatore una rosa altamente competitiva.

Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna sono infatti impegnati nella costruzione di una squadra in grado di soddisfare le richieste dell’ex allenatore di Juventus e Milan. Tra i nomi più graditi ad Allegri spicca quello di Adrien Rabiot, centrocampista che il tecnico conosce molto bene e che rappresenterebbe un innesto di grande esperienza e qualità per il cuore del centrocampo azzurro.

L’eventuale partenza di Kevin De Bruyne, sempre più orientato verso nuove sfide professionali, potrebbe spingere il Napoli ad accelerare proprio sul francese, considerato uno dei profili ideali per guidare la mediana nella nuova era targata Allegri.

Anche negli altri reparti il club sta valutando diverse operazioni. Per la porta resta monitorata la situazione di Matej Kovar, mentre in difesa piacciono profili in grado di garantire affidabilità ed esperienza. Tra le opzioni seguite dalla dirigenza figurano Mario Gila e Dodô, due giocatori che potrebbero aumentare il livello qualitativo della rosa.

Parallelamente, il Napoli dovrà affrontare il tema dei numerosi rientri dai prestiti. Da Castel Volturno passeranno infatti diversi giocatori attualmente fuori dal progetto principale. Sarà compito di Allegri e della dirigenza valutare chi potrà essere utile alla causa e chi invece verrà ceduto per generare risorse da reinvestire sul mercato.

La sensazione è che il Napoli sia pronto a una profonda trasformazione. De Laurentiis vuole mettere il nuovo allenatore nelle condizioni migliori per vincere subito e riportare il club ai massimi livelli. Con Allegri al timone e una campagna acquisti ambiziosa all’orizzonte, gli azzurri si candidano a essere uno dei grandi protagonisti della prossima stagione.