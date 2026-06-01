Caso Osimhen, l’annuncio del CT fa tremare la Turchia: futuro in Premier League e il nodo della clausola “anti-Italia”

Un’incredibile indiscrezione di mercato scuote il futuro di Victor Osimhen. L’annuncio, decisamente inaspettato, è arrivato direttamente dal commissario tecnico della Nigeria, Eric Chelle, durante la conferenza stampa di presentazione delle prossime amichevoli internazionali contro Polonia e Portogallo. Spiegando l’esclusione dell’ex attaccante del Napoli dalla lista dei convocati, il CT ha gelato i tifosi del Galatasaray con una mezza ammissione: “La cosa più importante è che avremo due assenze di un certo peso perché Osimhen ha… forse cambierà squadra” ha dichiarato Chelle con un sorriso, aggiungendo di aver preferito lasciarlo a casa per evitare che scendesse in campo non al 100% della concentrazione. All’appello dei nigeriani mancherà anche l’atalantino Lookman.

Le parole del tecnico riaccendono i riflettori su un retroscena di cui la stampa nigeriana parlava già da mesi: l’esistenza di un patto tra il calciatore e la dirigenza di Istanbul per una separazione a fine stagione. Ma dove giocherà Osimhen il prossimo anno?

Blindato contro il ritorno in Serie A: come funziona la clausola

Per gli estimatori italiani del bomber, le notizie non sono confortevoli. Al momento della cessione in prestito al Galatasaray la scorsa estate, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha preteso l’inserimento di una blindatura strategica nel contratto. Si tratta di una vera e propria clausola “anti-Italia”: il club turco non potrà cedere il giocatore a nessuna squadra di Serie A per i successivi due anni, ovvero fino all’estate del 2027.

Juventus tagliata fuori: l’ostacolo è insormontabile

Questo dettaglio contrattuale cancella quasi definitivamente le speranze della Juventus. I bianconeri, che monitorano con attenzione il mercato dei grandi centravanti in vista di una possibile separazione da Dusan Vlahovic, seguono da tempo il profilo del nigeriano. Ad alimentare le suggestioni c’era anche la presenza a Torino di Luciano Spalletti, l’allenatore con cui Osimhen ha firmato lo storico scudetto all’ombra del Vesuvio.

Tuttavia, i vincoli economici e legali imposti dal Napoli rendono l’operazione praticamente impossibile per la Juventus, così come per qualsiasi altra big del nostro campionato. Se le clamorose anticipazioni del CT Chelle dovessero trovare conferma, la rotta di Victor Osimhen sembra già tracciata: la Premier League inglese, da sempre suo grande desiderio professionale, resta la destinazione più probabile e l’unica capace di sostenere i costi di una simile operazione.

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