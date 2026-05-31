Moto3, Uriarte conquista il Mugello: primo successo in carriera davanti a Carpe e Danish

Il Gran Premio d’Italia della Moto3 ha regalato spettacolo ed emozioni sul circuito del Mugello, teatro di una gara ricca di sorpassi e continui cambi di leadership. A festeggiare al termine di una corsa combattutissima è stato Brian Uriarte, che ha conquistato la sua prima vittoria nella categoria, coronando nel migliore dei modi il suo undicesimo appuntamento nel Motomondiale.

Il pilota del team Red Bull Ajo ha sfruttato alla perfezione le caratteristiche del tracciato toscano, riuscendo a imporsi in un gruppo sempre molto compatto. Alle sue spalle ha chiuso il compagno di squadra Alvaro Carpe, completando una preziosa doppietta per la squadra austriaca. Sul terzo gradino del podio è salito Hakim Danish, autore di una gara solida e costante.

La giornata era iniziata con un imprevisto importante: il poleman David Almansa è stato costretto a rinunciare alla gara a causa di una tonsillite, lasciando così il via libera ai rivali in una corsa che si è rivelata imprevedibile fin dalle prime battute.

Adrian Fernandez ha sfiorato il podio dopo essere stato a lungo protagonista nelle posizioni di vertice, chiudendo quarto e risultando il migliore tra i piloti Honda. Alle sue spalle si sono classificati Joel Esteban ed Eddie O’Shea, mentre la Top 10 è stata completata da David Munoz, Veda Pratama, Joel Kelso e Jesus Rios.

Tra i protagonisti della gara anche il leader del campionato Maximo Quiles. Partito dalla quinta fila, lo spagnolo ha dato vita a una rimonta spettacolare che lo aveva portato fino al comando della corsa. Un errore nel finale alla Bucine ha però compromesso il suo risultato, facendolo scivolare fino all’undicesima posizione.

Non particolarmente brillante la prova dei piloti italiani. Matteo Bertelle è stato il migliore degli azzurri con il dodicesimo posto finale, seguito da Marco Morelli tredicesimo e Guido Pini quindicesimo. Più lontano Nicola Carraro, che ha concluso la gara in ventesima posizione.

Nonostante la giornata difficile, Quiles conserva la leadership del Mondiale con un margine rassicurante sugli inseguitori. Alle sue spalle restano Carpe e Fernandez, mentre Uriarte, grazie al successo conquistato al Mugello, si rilancia nella corsa al campionato e conferma il suo talento tra le giovani promesse della Moto3.

os Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 33:07.801 2 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +0.418 3 13 Hakim Danish Aeon Credit – Mt Helmets – Msi +0.456 4 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +0.482 5 78 Joel Esteban Level Up – Mta +0.842 6 8 Eddie O’shea Gryd – Mlav Racing +0.970 7 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +1.069 8 9 Veda Pratama Honda Team Asia +1.081 9 66 Joel Kelso Gryd – Mlav Racing +1.085 10 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team +1.091 11 28 Maximo Quiles Cfmoto Valresa Aspar Team +1.202 12 18 Matteo Bertelle Level Up – Mta +1.285 13 97 Marco Morelli Cfmoto Valresa Aspar Team +1.351 14 19 Scott Ogden Cip Green Power +1.569 15 94 Guido Pini Leopard Racing +2.330 16 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit – Mt Helmets – Msi +5.565 17 11 Adrian Cruces Cip Green Power +5.596 18 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +5.636 19 14 Cormac Buchanan Code Motorsports +5.740 20 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team +8.904 21 21 Ruche Moodley Code Motorsports +9.679 22 32 Zen Mitani Honda Team Asia +26.357 23 5 Leo Rammerstorfer Sic58 Squadra Corse +26.435

Classifica Top 10

Maximo Quiles 145 2 Alvaro Carpe 93 3 Adrian Fernandez 89 4 Brian Uriarte 66 5 Veda Pratama 66 6 Marco Morelli 61 7 Valentin Perrone 56 8 David Almansa 52 9 Guido Pini 47 10 David Munoz 47

Classifiuca Team

1 CFMOTO Gaviota Aspar Team 174 2 Red Bull KTM Ajo 159 3 Leopard Racing 136 4 Liqui Moly Dynavolt Intact GP 101 5 Red Bull KTM Tech3 76 6 Honda Team Asia 66 7 LEVEL UP – MTA 64 8 AEON Credit – MT Helmets – MSI 50 9 GRYD – MLav Racing 44 10 CIP Green Power 40

Classifica Team