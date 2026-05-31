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Moto3, Uriarte conquista il Mugello: primo successo in carriera davanti a Carpe e Danish

Maggio 31, 2026
scritto daRedazione

Il Gran Premio d’Italia della Moto3 ha regalato spettacolo ed emozioni sul circuito del Mugello, teatro di una gara ricca di sorpassi e continui cambi di leadership. A festeggiare al termine di una corsa combattutissima è stato Brian Uriarte, che ha conquistato la sua prima vittoria nella categoria, coronando nel migliore dei modi il suo undicesimo appuntamento nel Motomondiale.

Il pilota del team Red Bull Ajo ha sfruttato alla perfezione le caratteristiche del tracciato toscano, riuscendo a imporsi in un gruppo sempre molto compatto. Alle sue spalle ha chiuso il compagno di squadra Alvaro Carpe, completando una preziosa doppietta per la squadra austriaca. Sul terzo gradino del podio è salito Hakim Danish, autore di una gara solida e costante.

La giornata era iniziata con un imprevisto importante: il poleman David Almansa è stato costretto a rinunciare alla gara a causa di una tonsillite, lasciando così il via libera ai rivali in una corsa che si è rivelata imprevedibile fin dalle prime battute.

Adrian Fernandez ha sfiorato il podio dopo essere stato a lungo protagonista nelle posizioni di vertice, chiudendo quarto e risultando il migliore tra i piloti Honda. Alle sue spalle si sono classificati Joel Esteban ed Eddie O’Shea, mentre la Top 10 è stata completata da David Munoz, Veda Pratama, Joel Kelso e Jesus Rios.

Tra i protagonisti della gara anche il leader del campionato Maximo Quiles. Partito dalla quinta fila, lo spagnolo ha dato vita a una rimonta spettacolare che lo aveva portato fino al comando della corsa. Un errore nel finale alla Bucine ha però compromesso il suo risultato, facendolo scivolare fino all’undicesima posizione.

Non particolarmente brillante la prova dei piloti italiani. Matteo Bertelle è stato il migliore degli azzurri con il dodicesimo posto finale, seguito da Marco Morelli tredicesimo e Guido Pini quindicesimo. Più lontano Nicola Carraro, che ha concluso la gara in ventesima posizione.

Nonostante la giornata difficile, Quiles conserva la leadership del Mondiale con un margine rassicurante sugli inseguitori. Alle sue spalle restano Carpe e Fernandez, mentre Uriarte, grazie al successo conquistato al Mugello, si rilancia nella corsa al campionato e conferma il suo talento tra le giovani promesse della Moto3.

osNumPilotaMotoTeamTempoGap
151Brian UriarteRed Bull Ktm Ajo33:07.801
283Alvaro CarpeRed Bull Ktm Ajo+0.418
313Hakim DanishAeon Credit – Mt Helmets – Msi+0.456
431Adrian FernandezLeopard Racing+0.482
578Joel EstebanLevel Up – Mta+0.842
68Eddie O’sheaGryd – Mlav Racing+0.970
764David MunozLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+1.069
89Veda PratamaHonda Team Asia+1.081
966Joel KelsoGryd – Mlav Racing+1.085
1054Jesus RiosRivacold Snipers Team+1.091
1128Maximo QuilesCfmoto Valresa Aspar Team+1.202
1218Matteo BertelleLevel Up – Mta+1.285
1397Marco MorelliCfmoto Valresa Aspar Team+1.351
1419Scott OgdenCip Green Power+1.569
1594Guido PiniLeopard Racing+2.330
166Ryusei YamanakaAeon Credit – Mt Helmets – Msi+5.565
1711Adrian CrucesCip Green Power+5.596
1873Valentin PerroneRed Bull Ktm Tech3+5.636
1914Cormac BuchananCode Motorsports+5.740
2010Nicola CarraroRivacold Snipers Team+8.904
2121Ruche MoodleyCode Motorsports+9.679
2232Zen MitaniHonda Team Asia+26.357
235Leo RammerstorferSic58 Squadra Corse+26.435

Classifica Top 10

Maximo Quiles145
2Alvaro Carpe93
3Adrian Fernandez89
4Brian Uriarte66
5Veda Pratama66
6Marco Morelli61
7Valentin Perrone56
8David Almansa52
9Guido Pini47
10David Munoz47

Classifiuca Team

1CFMOTO Gaviota Aspar Team174
2Red Bull KTM Ajo159
3Leopard Racing136
4Liqui Moly Dynavolt Intact GP101
5Red Bull KTM Tech376
6Honda Team Asia66
7LEVEL UP – MTA64
8AEON Credit – MT Helmets – MSI50
9GRYD – MLav Racing44
10CIP Green Power40

Classifica Team

1CFMOTO Gaviota Aspar Team174
2Red Bull KTM Ajo159
3Leopard Racing136
4Liqui Moly Dynavolt Intact GP101
5Red Bull KTM Tech376
6Honda Team Asia66
7LEVEL UP – MTA64
8AEON Credit – MT Helmets – MSI50
9GRYD – MLav Racing44
10CIP Green Power40
Maggio 31, 2026
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