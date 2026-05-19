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Johann Zarco fuori combattimento: grave infortunio al ginocchio durante il GP di Catalogna serve intervento chirurgico

Maggio 19, 2026
scritto daRedazione

Johann Zarco, pilota francese della Honda-LCR, ha subito un grave infortunio al ginocchio sinistro domenica scorsa, durante il GP di Catalogna di MotoGP. La caduta è stata particolarmente drammatica: la gamba di Zarco è rimasta intrappolata tra la ruota posteriore e la parte superiore della moto del pilota italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

Il 35enne campione si è recato martedì 19 maggio a Lione per un incontro con il noto chirurgo ortopedico Bertrand Sonnery-Cottet, specializzato in lesioni ai legamenti e traumi sportivi. Dopo un esame approfondito, i medici hanno stabilito che l’intervento chirurgico per riparare i legamenti non avverrà subito: saranno necessarie circa due settimane di attesa per permettere al trauma iniziale di stabilizzarsi.

Successivamente, sarà definito un piano di riabilitazione dettagliato, che determinerà anche la possibile tempistica per il ritorno in pista. Nel frattempo, Zarco è già rientrato in Francia, dove continuerà a seguire le indicazioni mediche in vista dell’operazione.

Il team Honda-LCR ha sottolineato l’importanza di un percorso di recupero accurato, essenziale per consentire al pilota di tornare competitivo senza rischi aggiuntivi.

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