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Perrone show nelle qualifiche Moto3 a Barcellona: pole magistrale e prima fila da sogno per Uriarte

Maggio 16, 2026
scritto daRedazione

Valentin Perrone si prende la scena nelle qualifiche del GP di Barcellona di Moto3 e conquista una splendida pole position nel sesto appuntamento del Motomondiale 2026. Il pilota del Red Bull KTM Tech3 ferma il cronometro sull’1:46.679, centrando la terza pole della sua carriera con un giro impeccabile.

Alle sue spalle scatterà David Munoz, protagonista di un’ottima sessione con la Liqui Moly Dynavolt Intact GP, mentre Brian Uriarte completa una prima fila tutta da applausi conquistando il miglior risultato della sua giovane carriera.

Grande equilibrio anche nelle posizioni immediatamente successive: quarto tempo per David Almansa, che conferma la competitività del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, davanti all’argentino Marco Morelli del CFMOTO Gaviota Aspar Team.

In seconda fila ci sarà anche Jesus Rios con il Rivacold Snipers Team, seguito da Maximo Quiles e Joel Kelso. A completare la top ten delle qualifiche troviamo Adrian Fernandez e Hakim Danish.

Giornata più complicata invece per gli italiani: Matteo Bertelle non va oltre il tredicesimo posto, mentre Guido Pini chiude diciassettesimo e sarà chiamato alla rimonta nella gara catalana.

Top 10 Qualifiche Moto3 GP Barcellona 2026

  1. Valentin Perrone – 1:46.679
  2. David Munoz
  3. Brian Uriarte
  4. David Almansa
  5. Marco Morelli
  6. Jesus Rios
  7. Maximo Quiles
  8. Joel Kelso
  9. Adrian Fernandez
  10. Hakim Danish
Maggio 16, 2026
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